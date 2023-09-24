法新社直擊追逐過程 菲漁民南海遭中國海警船驅逐

菲律賓漁業及水產資源局船隻Datu Bankaw上的人員，在南海爭議水域「黃岩島」入口附近監視一艘中國海岸警衛隊船隻。(Getty Images)

菲律賓漁民薩坦駕駛小木船，加速衝向被中國控制的南海黃岩島淺海，希望溜進魚群較多的環礁內，遭中國海警快艇 窮追不捨。這場海上追逐幾分鐘後就結束，薩坦的嘗試只是徒勞。

法新社記者22日搭乘菲律賓漁業及水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）船隻「達土班考號」（BRP Datu Bankaw），在船上目擊追逐過程。

達土班考號運送食物、飲用水和燃料給往來這處爭議海域的菲律賓漁民。

漁民抱怨中國在黃岩島（Scarborough Shoal）的作為搶走他們一大收入來源，以及碰上風暴時的一個安全庇護 場所。

54歲的薩坦（Arnel Satam）光著腳告訴記者：「我想在那裡面捕魚。」

薩坦說：「這種事我常做。他們今天稍早已經追過我了。」薩坦還說中方快艇撞了他的船，而「我只是取笑他們」。

菲律賓官員今天也指責中國海警在達土班考號抵達前不久，於島礁入口擺了一道300公尺長的浮動屏障。

菲律賓海岸防衛隊、漁業及水產資源局在聯合聲明中譴責此舉，並稱這道臨時屏障「阻礙菲律賓漁船進入這處島礁，剝奪他們的捕魚和維生活動」。