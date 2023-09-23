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建材及人工費飆漲 2025世博會場建設費增1.8倍

中央社東京23日專電
鑑於建材費、人工費飆漲等因素，估計2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場的建設經費將增為2300億日圓（約15億美元），是初估值的1.8倍。（Getty Images）
鑑於建材費、人工費飆漲等因素，估計2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場的建設經費將增為2300億日圓（約15億美元），是初估值的1.8倍。（Getty Images）

鑑於建材費、人工費飆漲等因素，估計2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場的建設經費將增為2300億日圓（約15億美元），是初估值的1.8倍。

日本朝日新聞報導，日本國際博覽會協會（以下簡稱協會）估計大阪關西世博的會場建設費約需增加450億日圓，增為2300億日圓，主要是因為建材費、人工費等飆漲。協會持續朝著建設費突破2000億日圓的方向做精算，建設費今後還可能再調整。

報導說，如果建設費實際上調的話，是第2度調漲。如果按協會的估算，將是最初估算費的1.8倍。建設費由日本中央政府、大阪府市、財經界3等分負擔，亦即人民的負擔將增加。

建設費最初預估約1250億日圓，但考慮到要擴充因應天氣熱、增設展示設施等，2020年建設費增為1850億日圓。後來，因建材等的價格飆漲，協會認為有必要研議增加經費，今年7月已向大阪府市、財經界說明可能調高建設費。

日本經濟產業大臣西村康稔8月召集相關閣僚開會討論時表示，首先是請協會做所需建設費的精算，等結果出爐再思考因應之道。

協會認為，除了因加強維安，成本增加外，也有必要做好因應自然災害等，所以經費還需仔細估算。

相關人士透露，協會近期之內將向首相岸田文雄報告調漲後的建設費金額。

岸田政府考慮在今年秋天向臨時國會提出的追加預算案中，編列世博建設費追加經費。大阪府與大阪市也須各自向議會提出預算案獲得表決才行。財經界除了向企業募款之外，也將運用1970年大阪世博收益金「日本萬國博覽會紀念基金」的部分基金。

有別於世博會場的建設費，日本政府、大阪府市等出展的展場也因建材費飆漲等因素而陸續出現建設費漲價的情形。此外，預料維安的警備費將大幅增加，因此經濟產業大臣西村表示，考慮動用中央政府的費用以確保經費無虞。

大阪關西世博預計2025年4月13日至10月13日，在大阪市夢洲地區舉辦，有153個國家或地區表明參展。

日本 預算 岸田文雄

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