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印度「月船三號」進入休眠模式喚不醒 至今未收到訊號

編譯周辰陽／即時報導
印度太空研究組織（ISRO）22日表示，正試圖跟2日進入休眠模式的「月船3號」任務登陸器（圖）與探測車建立聯繫，但截至目前尚未收到任何訊號。資料照片。(美聯社)
印度太空研究組織（ISRO）22日表示，正試圖跟2日進入休眠模式的「月船3號」任務登陸器（圖）與探測車建立聯繫，但截至目前尚未收到任何訊號。資料照片。(美聯社)

印度「月船3號」（Chandrayaan-3）任務的「維克拉姆」登陸器攜帶著「普拉吉安」探測車，於8月底成功在月球南極附近登陸，花了2個星期收集資料與影像後進入休眠模式。印度太空研究組織（ISRO）22日表示，正試圖建立聯繫，但目前尚未收到任何訊號。

根據此前新聞，ISRO在2日因應太陽開始在月球落下，就將登陸器及探測車設定為休眠模式，並希望兩者會在下一個月球日開始的「22日左右」，隨著太陽升起，電池將再度充電，模組則會重新甦醒。

ISRO在社群媒體平台「X」（前身為推特）發布的「月船3號」任務更新短訊指出，已經努力跟「維克拉姆」登陸器與「普拉吉安」探測車建立聯繫以確定喚醒狀況，但截至目前尚未收到它們發出的訊號，將繼續努力建立聯繫。

BBC報導，ISRO在設定休眠模式時，就稱登陸器及探測車都已經完成所有的任務，但仍希望它們將在下一個月球日開始時重新醒來。專家們也舉中國的嫦娥四號登陸器與玉兔二號探測車為例，指兩者確實數度隨著太陽升起而甦醒。

不過，月球夜晚的極冷溫度有可能讓電池受損。ISRO前主席庫馬爾（AS Kiran Kumar）就向BBC表示，月球登陸器與探測車甦醒並非必然之事，因為月球南極附近的夜間溫度通常驟降到攝氏零下200度至零下250度，而電池並非設計成在如此極端的溫度下運作或儲電。

ISRO同樣試圖緩和外界的期望，稱「維克拉姆」登陸器跟「普拉吉安」探測車如果沒有甦醒，也將留在月球上，「擔任印度的月球大使」。

印度 太空 社群媒體

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