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為穀物進口禁令鬧翻 波蘭總理告誡澤倫斯基：別再侮辱波蘭人

中央社／華沙22日綜合外電報導
波蘭總理莫拉維茨奇。（歐新社）
波蘭總理莫拉維茨奇。（歐新社）

波蘭總統杜達試圖緩和因穀物進口禁令而起的糾紛後，波蘭總理莫拉維茨奇今天持續對基輔當局不假辭色，告誡烏克蘭總統澤倫斯基不要「侮辱」波蘭人。

路透報導，自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭一直被視為烏克蘭最堅定的盟友之一，但波蘭上周決定延長烏克蘭穀物進口禁令，動搖基輔與華沙當局的關係。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日在紐約出席聯合國大會時說，烏克蘭已在致力保持穀物出口的陸地路徑暢通，但與穀物進口禁令有關的「政治劇場」只是在幫助俄國。這段發言令鄰國波蘭惱火。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在選舉造勢活動上說：「我想告訴澤倫斯基總統，永遠別再侮辱波蘭人，像他最近在聯合國大會發表的演說那樣。」

波蘭10月15日將舉行國會選舉，莫拉維茨奇所屬的民族主義執政黨法律正義黨（Law and Justice Party）遭極右派批評，認為政府對烏克蘭展現卑躬屈膝的態度。

法律正義黨很可能維持波蘭最大黨地位，但也許無法取得多數席次。分析人士說，在選戰日趨激烈時，這迫使法律正義黨對烏克蘭採取更咄咄逼人的態度。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天稍早說，波蘭與烏克蘭因穀物進口事宜而起的紛爭，不會對良好的雙邊關係產生重大影響，這段番言顯然是在緩和緊張氣氛。

杜達說：「我毫不懷疑，關於烏克蘭向波蘭市場供應穀物的糾紛，絕對只是整個波蘭與烏克蘭關係的一個片段。我不認為這會對他們產生嚴重衝擊，因此我們必須解決我們之間的這件事。」

同時，波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）投書政治新聞網Politico，指出波蘭希望看到「強大的烏克蘭擺脫這場戰爭且經濟充滿活力」，並說華沙當局將持續支持烏克蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）。

拉奧寫道：「這之中絕對沒有矛盾。支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並保護我們的公民和保護他們免受不公平的經濟競爭影響，都同時符合波蘭利益。」

然而，拉奧在紐約向記者表示，波蘭沒有改變對烏克蘭的政策，但波蘭民眾對兩國關係的看法出現根本變化。

國營的波蘭通訊社（PAP）問到該採取哪些行動改善這種觀感時，拉奧說，修復氛圍需要付出「龐大」的外交努力。

歐洲聯盟執行委員會決定不延長禁止烏克蘭穀物出口到5個鄰近歐盟成員國的禁令後，斯洛伐克、波蘭與匈牙利15日宣布，會自行限制烏克蘭穀物進口到國內市場。

這些國家聲稱，較平價的烏克蘭農作物本來主要將轉運到西方與港口，但最後卻在當地銷售，對國內農民造成傷害。

莫拉維茨奇今天說，如果有必要的話，華沙當局將再度自行解決這個問題。

他說：「如果其他市場出現不穩定…歐盟執委會沒有採取行動，我方將再度採取單方面行動。為了捍衛波蘭農民權利，我將毫不猶豫地做出這樣的決定。」

烏克蘭 澤倫斯基 歐盟

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