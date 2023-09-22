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加國控印度特務殺錫克教領袖 美表態籲合作調查

中央社╱22日即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表明希望印度政府能與加國合作，攜手調查此事。(美聯社)
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表明希望印度政府能與加國合作，攜手調查此事。(美聯社)

加拿大指控印度特務涉嫌於今年6月殺害加拿大公民、錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），美國今天表明希望印度政府能與加國合作，攜手調查此事。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，渥太華當局已掌握印度特務與謀殺尼賈爾有關的可靠情資，這番說法引來新德里當局憤怒；印度否認相關指控。

綜合路透與法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會上向媒體表示：「我們對杜魯道總理提出的指控深為關切。印度與加拿大人就這項調查合作甚為重要，我們想要看到究責。」

白宮先前曾對加拿大對印度提出的指控表示關切，不過布林肯是目前為止對此事置評的最高層級美國官員。

包括美國在內，加拿大傳統上的盟友本周稍早似乎對此事採取謹慎做法，政治分析人士表示，部分原因是因為美國和其他主要參與者將印度視為對抗中國與日俱增勢力的一股平衡力量。

杜魯道在記者會上被問及尼賈爾命案相關指控，他一再重申呼籲印度政府合作調查。

杜魯道說：「我們是來與印度進行具建設性合作的。我們希望他們能和我們交涉，我們才能把這件非常嚴重的事情查個水落石出。」

另一方面，加拿大廣播公司新聞網（CBC News）昨天引述消息人士說法報導，加國政府在連月來的尼賈爾命案調查中蒐集了人員和訊號情報。

報導指出，這些情資包括部署在加國的印度官員通訊內容，還說部分資訊是由五眼聯盟（Five Eyes）其中一個盟國提供。五眼聯盟為一共享情資的網絡，成員國包含美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

然而杜魯道並未提供有關加拿大情治機構蒐集到的相關情資細節，不過他的辦公室並未否認加廣的報導。

加國政府高階消息人士表示，若非對手中掌握的情資有十足把握，杜魯道不會公開發表談話。

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