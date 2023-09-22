傑尼斯性侵案 新社長東山紀之見受害人致歉

13歲時遭侵害的前小傑尼斯藝人橋田康。（Getty Images）

日本 傑尼斯事務所本月7日承認已故創辦人強尼喜多川性侵 小傑尼斯男藝人並致歉。13歲時遭侵害的前小傑尼斯藝人橋田康在電視節目透露，傑尼斯新社長東山紀之親自和受害人會面，當面向他致歉。

橋田康今天出演讀賣電視台節目，描述東山紀之道歉的場面。

他表示，「東山社長站在那裡等我，對我說『很抱歉讓你長時間以來感到這麼痛苦』，他還說，『謝謝你們給我做出改變和面對問題的機會』。他給了我向前邁進的感覺，也讓我獲得某種解脫」。

橋田康昨天與東山紀之會面，據稱「傑尼斯島嶼株式會社」社長、前V6成員井之原快彥也出席。雙方會面地點是傑尼斯事務所，橋田與東山相對而坐，井之原離兩人稍遠。

進入房間之前，井之原對橋田說了一些話。橋田轉述說，「他說，『你要是感受到任何壓力的話，就請說出來』，但我沒有感覺到壓力」。

他表示，這次對話完全沒有談到賠償金，因為他更關心的是其他問題。他向東山傳達了對傑尼斯事務所未來的期望，並就如何防止類似事件再度發生進行討論。他認為是一次很有意義的對話。

橋田康今年5月出面公開13歲時曾遭到強尼喜多川侵害的過往，時隔4個月，局勢出現巨大轉變。傑尼斯事務所承認強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人，強尼喜多川的外甥女、時任社長藤島茱莉景子也辭去社長職務。

橋田康曾說，自從他自述曾遭到侵犯後，就不斷有人說他在「說謊」、「沒有證據」，令他感覺像是犯罪者，很高興現在事實澄清了。

但有許多受害者依舊在社群網站 遭到誹謗中傷，傑尼斯性侵問題當事人協會的代表平本淳也今天前往警署備案。

他表示，「（網路上）出現一些中傷，像是『去死』、『你不配活下去』、『消失吧』，直至今天，我每天都收到這種訊息。如果你們這麼做只是為了好玩，希望能立刻停止」，並稱正準備提起刑事告訴。