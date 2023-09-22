亞塞拜然閃攻奪回納卡區 與亞美尼亞分離派和談

亞塞拜然21日與爭議納卡區的亞美尼亞分離主義分子舉行首次直接和平會談。圖為亞美尼亞警察在首都葉里萬的政府大樓前戒備。（Getty Images）

外高加索國家亞塞拜然今天與爭議納卡區的亞美尼亞分離主義分子舉行首次直接和平會談；此前亞塞拜然聲稱，在閃電式軍事行動下，已經重新奪回對納卡區的控制權。

亞塞拜然為了奪回數十年衝突中心納戈爾諾‧卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），展開24小時攻擊；後來在俄羅斯 斡旋下，亞塞拜然停止閃電攻擊，納卡區分離主義分子昨天也同意放下武器，作為停火計畫的一環。

法新社報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，有俄羅斯維和人員在場情況下，這兩個小時會議是在「建設性與和平氣氛下」舉行，雙方並表示願意進行更多會談。

亞塞拜然談判代表提出計畫，讓納卡區亞美尼亞人「重新融入」亞塞拜然，並承諾為居民提供緊急所需的燃料、人道主義物資和醫療服務。

儘管達成停火協議，會議舉行時，分離分子大本營史提帕納科特（Stepanakert）仍傳出槍響。納卡區當局指控亞塞拜然違反停火協議，但巴庫當局否認這項指控。

俄羅斯國防部也說，在蘇沙（Shusha）與馬爾達凱特 （Mardakert）觀察到「五起違犯停火行為」。

數小時後，亞美尼亞與亞塞拜然外交部長在聯合國 安理會緊急會議上唇槍舌戰。根據分離主義分子統計，亞塞拜然這次襲擊奪走200條人命。

亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）說：「不再有衝突雙方，而是行凶者與受害者。現在不再有衝突，而是有暴行的真正危險。進攻的強度與殘酷程度清楚表明了，其意圖是完成對亞美尼亞人的種族清洗。」

亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）指控亞美尼亞散布不實訊息。他說：「亞美尼亞企圖利用聯合國安理會誤導國際社會，這樣的舉措應受譴責。」

蘇聯解體後，亞美尼亞分離主義者於20世紀90年代初占領納卡區；而國際社會承認納卡區是亞塞拜然的一部分。亞美尼亞人稱納卡區為阿爾察赫（Artsakh），其人口以亞美尼亞裔基督教徒為主。

兩造爭議引發衝突戰爭，造成3萬人喪生，數十萬人流離失所。