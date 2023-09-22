我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市飯店聚會 32人染桿菌性痢疾 1人險送命

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

亞塞拜然閃攻奪回納卡區 與亞美尼亞分離派和談

中央社／葉夫拉赫21日綜合外電報導
亞塞拜然21日與爭議納卡區的亞美尼亞分離主義分子舉行首次直接和平會談。圖為亞美尼亞警察在首都葉里萬的政府大樓前戒備。（Getty Images）
亞塞拜然21日與爭議納卡區的亞美尼亞分離主義分子舉行首次直接和平會談。圖為亞美尼亞警察在首都葉里萬的政府大樓前戒備。（Getty Images）

外高加索國家亞塞拜然今天與爭議納卡區的亞美尼亞分離主義分子舉行首次直接和平會談；此前亞塞拜然聲稱，在閃電式軍事行動下，已經重新奪回對納卡區的控制權。

亞塞拜然為了奪回數十年衝突中心納戈爾諾‧卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），展開24小時攻擊；後來在俄羅斯斡旋下，亞塞拜然停止閃電攻擊，納卡區分離主義分子昨天也同意放下武器，作為停火計畫的一環。

法新社報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，有俄羅斯維和人員在場情況下，這兩個小時會議是在「建設性與和平氣氛下」舉行，雙方並表示願意進行更多會談。

亞塞拜然談判代表提出計畫，讓納卡區亞美尼亞人「重新融入」亞塞拜然，並承諾為居民提供緊急所需的燃料、人道主義物資和醫療服務。

儘管達成停火協議，會議舉行時，分離分子大本營史提帕納科特（Stepanakert）仍傳出槍響。納卡區當局指控亞塞拜然違反停火協議，但巴庫當局否認這項指控。

俄羅斯國防部也說，在蘇沙（Shusha）與馬爾達凱特（Mardakert）觀察到「五起違犯停火行為」。

數小時後，亞美尼亞與亞塞拜然外交部長在聯合國安理會緊急會議上唇槍舌戰。根據分離主義分子統計，亞塞拜然這次襲擊奪走200條人命。

亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）說：「不再有衝突雙方，而是行凶者與受害者。現在不再有衝突，而是有暴行的真正危險。進攻的強度與殘酷程度清楚表明了，其意圖是完成對亞美尼亞人的種族清洗。」

亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）指控亞美尼亞散布不實訊息。他說：「亞美尼亞企圖利用聯合國安理會誤導國際社會，這樣的舉措應受譴責。」

蘇聯解體後，亞美尼亞分離主義者於20世紀90年代初占領納卡區；而國際社會承認納卡區是亞塞拜然的一部分。亞美尼亞人稱納卡區為阿爾察赫（Artsakh），其人口以亞美尼亞裔基督教徒為主。

兩造爭議引發衝突戰爭，造成3萬人喪生，數十萬人流離失所。

俄羅斯 聯合國 凱特

上一則

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

下一則

瞻仰故人儀容釀憾事…民眾「二氧化碳中毒亡」 日本官方籲別靠太近

延伸閱讀

澤倫斯基訪華府 拜登重申挺烏再宣布3.25億軍援

澤倫斯基訪華府 拜登重申挺烏再宣布3.25億軍援
澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑

澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑
俄轟炸烏克蘭能源設施 烏軍稱襲擊克里米亞俄基地

俄轟炸烏克蘭能源設施 烏軍稱襲擊克里米亞俄基地
澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...