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俄轟炸烏克蘭能源設施 烏軍稱襲擊克里米亞俄基地

中央社／基輔21日電

俄羅斯今天發動數周以來規模最大的飛彈攻擊，轟炸烏克蘭各地能源設施，烏國官員認為這是俄軍重新鎖定國家電力網的首波攻勢。同日烏軍也說，擊中俄軍在克里米亞的一處基地。

路透社報導，烏克蘭西部、中部、東部五個州通報停電，令人回想起去年冬天俄軍針對重要基礎建設的多次空襲。當時的攻擊導致烏克蘭數以百萬計的人在嚴寒中無電可用。

官員表示，至少18人在這波空襲中受傷，包括一名9歲女孩。一名地方首長則表示，有兩人分別死於俄羅斯的夜間砲擊。

烏克蘭國會議員歐薩查克（Andrii Osadchuk）在社群平台X上寫道：「冬天即將來臨，今晚（俄羅斯）重新以飛彈攻擊烏克蘭的能源基礎設施。」

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，這是俄羅斯六個月來首度攻擊電力基礎設施，導致瑞夫尼州（Rivne）、日托米爾州（Zhytomyr）、基輔州（Kyiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、哈爾科夫州（Kharkiv）停電。

烏克蘭軍方今天另行發布簡短聲明，稱烏軍昨夜攻擊克里米亞半島（Crimea）西部的薩基（Saky）空軍基地，此外未提供進一步細節。

一名烏克蘭情報界消息人士則說，烏克蘭安全局（SBU）和海軍以無人機、海王星（Neptune）巡弋飛彈發動攻擊並「擊中目標」，導致該空軍基地的裝備「嚴重毀損」。

但俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）的顧問克留契柯夫（Oleg Kryuchkov）在通訊應用程式（App）Telegram寫道，俄羅斯防空部隊擊落所有鎖定這座基地的飛彈。

路透社無法獨立查證上述消息。

烏克蘭部隊正在進行持續將近四個月的反攻行動，並加強針對黑海（Black Sea）與克里米亞半島的攻勢。克里米亞原屬於烏克蘭，2014年被俄羅斯占領接著併吞。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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