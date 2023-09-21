我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂高利率和政府關門 道指跌逾370點

1死46傷 滿載高中生巴士 在紐約I-84公路翻車

日英義合作研發下一代戰機 傳總部擬設在英國

中央社東京21日綜合外電報導

路透報導，根據4名日本消息人士，攜手研發下一代戰機的日本、英國和義大利，打算選擇英國做為相關計畫總部。這讓倫敦在這項計畫處於最重要地位。這項計畫日後也可能擴大成員，納入其他國家。

英國與日本同意聯合研發戰機，並在2035年前推出新一代戰機後，兩國去年12月又與義大利達成「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）協議，共同打造新一代戰鬥機。

3名熟悉內部討論狀況的消息人士透露，日本和英國將主導計畫的設計和製造部分。由於倫敦在噴射戰機研發領域擁有更深入、更近期的經驗，可望在這項計畫扮演領導角色。

一名不具名消息人士透露，「總部會設在英國，但為了平衡，將由來自日本的人領導」。

日本防衛省採購局透過電郵回覆路透詢問時表示，「目前還在討論總部地點，無法就相關問題置評」，並強調下個財政年度才會擬訂戰機發展架構。

英國國防部表示，因總部地點尚未敲定，不願置評。路透也未聯繫到義大利政府官員置評。

路透3月曾報導，義大利預計支付約1/5的整體開發成本，但義大利政府駁斥「純屬揣測」。

此外，英國「金融時報」上月報導沙烏地阿拉伯極力想加入這項計畫。義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）上週表示，沙國確實可能加入，但不會是核心夥伴。

3名消息人士說，沙國可能在GCAP扮演較有限的角色，因為這將為預計耗資數百億美元的計畫帶來資金和利潤豐厚的市場。

阿拉伯聯合大公國也表態有意加入GCAP。

英國國防部未來空戰計畫主管官員博森（Richard Berthon）上週表示，已與沙烏地討論加入的可能性，但尚無結論。

另一名義大利國防部消息人士則稱，「在倫敦已談好了，沙烏地可能稍晚加入」。

英國將由英國航太系統公司（BAE Systems Plc）代表加入GCAP計畫，日本則將委託三菱重工業，其他廠商包括歐洲飛彈製造商MBDA和日本三菱電機公司（Mitsubishi Electric Corp）。

戰機發動機部分則由英國勞斯萊斯集團（Rolls-Royce PLC）、日本IHI公司和義大利Avio Aero負責。

日本 義大利 國防部

上一則

將停供烏克蘭武器？波蘭總統稱總理說法被誤解

下一則

俄轟炸烏克蘭能源設施 烏軍稱襲擊克里米亞俄基地

延伸閱讀

宮崎駿兒子拒絕繼承 吉卜力工作室將成為日本電視台子公司

宮崎駿兒子拒絕繼承 吉卜力工作室將成為日本電視台子公司
英國簽證BNO Visa不加價 永居申請費增20%

英國簽證BNO Visa不加價 永居申請費增20%
美國惡霸犬咬死人 英擬禁養 犬協：主人才是問題

美國惡霸犬咬死人 英擬禁養 犬協：主人才是問題
英外交官獲贈中國茶器 傳摔破赫見「竊聽器」

英外交官獲贈中國茶器 傳摔破赫見「竊聽器」

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40

超人氣

更多 >
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年