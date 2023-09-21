我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

92歲梅鐸宣布卸下福斯集團、新聞集團總裁

「外交官面臨安全威脅」 印度暫停對加拿大公民發簽證

中央社新德里21日專電
加拿大與印度的關係愈來愈緊張，圖為民眾在加拿大抗議畫面。(歐新社)
加拿大與印度的關係愈來愈緊張，圖為民眾在加拿大抗議畫面。(歐新社)

印度加拿大外交關係因「哈利斯坦分離運動」陷入低潮之際，印度外交部今天證實，已暫停向加拿大籍公民核放簽證，理由是印度派駐在加拿大的外交官面臨安全威脅，無法正常辦公。

今天上午，簽證服務外包公司BLS International在加拿大簽證中心網站上，貼出跑馬燈，宣布「基於作業因素，印度簽證服務21日起暫停，直到進一步通知為止。」

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）下午在例行記者會上證實，印度派駐在加拿大的外交官因面臨安全威脅，無法正常辦公，因此暫時無法核發簽證。

但巴格奇補充，目前人在其他國家的加拿大人，也暫時無法在所在國家申辦印度簽證。

印度媒體報導，印度派駐在加拿大的外交官在不同社交平台收到死亡威脅，這些威脅可能是來自居住在加拿大的激進哈利斯坦分離分子。

「哈利斯坦分離運動」（Khalistan movement）尋求在印度西北部的旁遮普（Punjab）地區，建立名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，支持者多為錫克教（Sikh）信徒。

今年6月，分離運動領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），在加國卑詩省（British Columbia）遭到不明人士槍殺身亡。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）最近指控印度政府疑為幕後主使，但印度外交部否認此說。

印度長期以來對加拿大處理境內「哈利斯坦分離運動」的態度有意見，杜魯道的指控讓兩國關係進一步惡化，雙方日前已互相驅逐外交官，未來還有可能縮減外交官派駐人數。

印度 加拿大 簽證

上一則

糧食與砲彈：波蘭拒繼續軍援烏 波烏外交風波的兩難？

下一則

亞塞拜然奪回分離主義地區 納卡區爭議始末一次看

延伸閱讀

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
中赴美B類簽證加急預約面談 專家：慎選代辦機構

中赴美B類簽證加急預約面談 專家：慎選代辦機構
英國簽證BNO Visa不加價 永居申請費增20%

英國簽證BNO Visa不加價 永居申請費增20%
波蘭「21世紀最大醜聞」 移民付錢就發申根簽證

波蘭「21世紀最大醜聞」 移民付錢就發申根簽證

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40

超人氣

更多 >
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清