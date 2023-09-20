納卡區亞美尼亞裔解除武裝 亞塞拜然同意停火

納卡區城市史提帕納科特的建築物，十九日遭亞塞拜然部隊攻擊毀損。(路透)

亞塞拜然十九日針對納戈爾諾．卡拉巴赫地區（簡稱納卡區）的亞美尼亞裔 分離勢力展開「反恐」行動，據稱導致至少卅二人死亡，兩百人受傷，納卡當局廿日宣布，接受當地俄羅斯 維和部隊提出的停火方案。BBC報導，停火條件之一是納卡的亞美尼亞裔部隊解除武裝。

納卡區位於亞塞拜然國境內，國際社會承認為該國一部分，卻住著大約十二萬亞美尼亞裔。這些亞美尼亞裔構成當地大多數的人口，拒絕亞塞拜然統治。雖然納卡區擁有自己的政府，並得到亞美尼亞支持，但並未得到亞美尼亞或任何其他國家的官方承認。

蘇聯解體後，亞塞拜然與亞美尼亞為了這個亞美尼亞裔飛地而兩度開戰。二○二○年的六周戰爭造成數千人死亡，亞塞拜然在土耳其支持下，重奪納卡內部跟周邊領土，並在十九日要求納卡當局投降。

納卡區總統府宣布，停火定於當地時間廿日下午一時開始，聲明稱雙方「就亞美尼亞武裝部隊剩餘單位與軍人從俄羅斯維和部隊部署區撤退，武裝部隊解散跟完全解除軍備達成協議」。

俄新社報導，亞塞拜然國防部 稱已同意暫停作戰。亞塞拜然表示，該國官員將在廿一日會晤納卡區亞美尼亞社群的代表，「根據亞塞拜然憲法跟法律，討論再融合的議題」。

亞美尼亞總理帕辛揚表示，他的政府沒有參與促成停火協議，並指協議文本「錯誤提及亞美尼亞武裝部隊，然而亞美尼亞在納卡並沒有任何軍事存在」，同時堅稱俄羅斯維和部隊對當地民眾負有完全責任。