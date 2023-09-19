日本明治屋銀座大樓蟬聯地王 每平方公尺27萬美元

位於東京都中央區銀座的「明治屋銀座大樓」蟬聯18年「地王」，每平方公尺要價4010萬日圓（約27萬美元）。（取自officee.jp）

日本 全國平均地價已連續兩年上漲，位於東京都中央區銀座的「明治屋銀座大樓」蟬聯18年「地王」，每平方公尺要價4010萬日圓（約27萬美元）。

日本TBS電視台及日本放送協會（NHK）報導，日本政府國土交通省今天公布作為土地交易標準的全國「基準地價」，由於受疫情 影響的經濟活動復甦，帶動全國平均地價連續兩年上漲。

日本各都道府縣政府會針對每年7月1日時的土地價格進行調查，稱為「都道府縣地價調查」，調查所得價格被稱為「基準地價」。

國土交通省今天公布今年調查的2萬1300多處地點彙整結果，包括住宅、商業及工業用地所有用途的全國平均地價，較2022年上漲1%；其中在住宅用地部分上漲0.7%、商業用地上漲1.5%。

至於部分地方的地價漲幅則受到「半導體泡沫」鼓舞。在這次調查中，可以看到北海道與熊本縣分居住宅用地與商業用地漲幅之冠，正在興建半導體工廠的地區，其地價漲幅顯著。

日本全境住宅用地價格漲幅最高的是北海道千歲市榮町，主因是以「國產化」次世代半導體為目標的日本半導體公司Rapidus將在此設廠，市場預期將帶動入住人口增加。

另外，台灣半導體業者台積電 在熊本縣設廠，帶動相關企業也決定前往當地發展，造成熊本縣菊池郡大津町的商業用地價格漲幅居日本之冠。

住宅用地漲幅最高的是北海道千歲市榮町5丁目，達30.7%；商業用地漲幅最高的是熊本縣大津町室，達32.4%；工業用地漲幅最高的同為大津町室，達31.1%。

至於日本地價最高的「地王」，已連續18年由東京都中央區銀座的「明治屋銀座大樓」（屬商業用地）蟬聯，每平方公尺要價4010萬日圓。

在住宅用地部分，東京都港區赤坂1丁目連續5年奪冠，每平方公尺要價524萬日圓（約3.5萬美元），較2022年上漲4%。至於工業用地部分，最高地價位於東京大田區東海2丁目，平均每平方公尺價格為74萬8000日圓（約5065美元）。

在住宅用地平均地價部分，日本三大都市圈中，東京圈與名古屋圈已連續3年上漲，大阪圈也連續兩年上漲。值得關注的是，排除上述三大都市圈後的「地方圈」，住宅用地平均地價也上漲0.1%，繼1992年以來時隔31年再度轉為上漲。