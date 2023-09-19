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指稱印度殺害錫克教領袖後關係急凍 杜魯多：無意激怒

編譯高詣軒／即時報導
加拿大總理杜魯多（左）10日在新德里G20峰會上，與主辦國印度總理莫迪（右）擦身而過。(美聯社)
加拿大總理杜魯多（左）10日在新德里G20峰會上，與主辦國印度總理莫迪（右）擦身而過。(美聯社)

加拿大籍錫克教領袖6月在卑詩省溫哥華近郊遇害，總理杜魯多18日指控印度政府派人作案，印度則批評指控「荒謬」，雙方互相驅逐一名駐外人員。隨著兩國關係降到冰點，杜魯多19日表示，不希望激怒印度或讓事態升溫，但希望印方妥善應對此事。

杜魯多18日下午在國會表示，當局握有「可靠指控」顯示印度特務在卑詩省殺害流亡錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），批評外國政府涉嫌在加國領土謀殺加國公民之舉，為侵犯國家主權的行徑，強硬呼籲印度政府合作處理此事。

加拿大並驅逐一名印度駐渥太華情報首長，引發印度大為不滿，隨後也宣布驅逐加拿大駐印度最高使節，要求其在5天內離開印度。印度外交部表示，此決定反映出印方日漸關切加國外交人員干預印度內部事務、涉及反印度運動。

尼賈爾認同「錫克教分離主義」，主張錫克族從印度旁遮普省獨立並建立「哈利斯坦國」，生前被印度當局視為恐怖分子而通緝。該省錫克教徒占比約58%，印度教徒39%，1980和1990年代初因哈利斯坦分離主義暴力運動而動盪不安，造成數千人喪生。

法新社報導，加拿大是印度以外，全球錫克族人口最多的國家，印度對於加拿大對待錫克教分離主義人士的方式，一向相當不滿。在本月稍早的G20峰會，杜魯多與印度總理莫迪會談時，莫迪就對加拿大境內持續有帶極端色彩的「反印度」活動表示強烈擔憂。

印度 加拿大 杜魯多

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