我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

共諜案發酵 英國有意從台灣引進華語教師取代中師

記者謝守真／即時報導
共諜風波導致英國對中國的疑慮進一步加深，圖為北京駐點倫敦大使館升起的五星旗。（美聯社）
共諜風波導致英國對中國的疑慮進一步加深，圖為北京駐點倫敦大使館升起的五星旗。（美聯社）

在前英國國會研究員凱希涉嫌共諜案爆發後，英國《周日郵報》（The Mail on Sunday）報導，為避免共諜滲透及中共的宣傳教育，英國政府有意改從台灣招募華語老師，並建議關閉英國境內的「孔子學院」。

報導指出，英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）及安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）已在內閣中帶頭，尋求關閉「孔子學院」的計畫。他們表示，中共觸手在課堂上可伸及的程度令人感到不安。

對此，報導稱，英國教育大臣基根（Gillian Keegan）已同意上述計畫，未來英國課堂上的華語教師將由台師全面替代。

消息人士稱，英國必須認真對待中共的威脅，「這是系統性、廣泛且持續性地滲透」。他補充，「台灣是我們的盟友，我們必須盡一切所能以任何方式支持他們」，相信台灣的老師能在英國的學校和大學有良好表現，「我們不要中國情報單位特務在我國，而且我們絕對不要他們在我們的教育體系內工作」。

據了解，「孔子學院」名義上是北京當局在海外設立的文化教育機構，旨在推廣中文和中國文化。但近年來，各國針對孔子學院的質疑與批判聲音愈來愈多，認為孔子學院其實是中共的宣傳與滲透工具。加上近期英國國會傳出有研究員涉嫌擔任共諜被捕後，英國政府對北京的滲透行徑更加警惕與擔憂。

報導指出，過去英國政府在華語教學方面的支出，幾乎都是撥給設在英國各大學的30所孔子學院及其分支，以及近150間學校的孔子學院課程。

針對共碟案，中國駐英國大使館發言人於當地時間15日曾回應稱，英方炒作所謂的「中國間諜」案完全是無中生有、自導自演。中方已向英方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

中使館發言人指出，英國某些政客已陷入一種令人驚訝的「反華妄想症」，中方絕不接受英方針對中國的無端指責和惡意誣衊。如果英方還想和中國合作，就必須立即制止這場連英國大眾都深惡痛絕的「政治醜劇」。

教育 中共 北京

上一則

南非巴士與卡車正面相撞起火 至少22人喪命

下一則

她冷酷聰明 北韓專家評金與正：全球最危險女性

延伸閱讀

「中國經濟崩潰論」甚囂塵上 新華社發表系列評論反擊

「中國經濟崩潰論」甚囂塵上 新華社發表系列評論反擊
為躲過「停滯性通膨」風險 羅比尼籲英、歐央行再升息：Fed可能需如此

為躲過「停滯性通膨」風險 羅比尼籲英、歐央行再升息：Fed可能需如此
全球貨幣決策 迎關鍵48小時

全球貨幣決策 迎關鍵48小時
英國安全法令修嚴 政府再警告退役人員勿協助解放軍

英國安全法令修嚴 政府再警告退役人員勿協助解放軍

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名