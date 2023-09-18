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避免過份依賴中國鋰電池 歐盟將制訂措施

記者賴錦宏／即時報導
隨著電動車的快速成長，歐盟可能對於中國生產的電動車電池已過度依賴。圖為中國車用電池生產線。（新華社）
隨著電動車的快速成長，歐盟可能對於中國生產的電動車電池已過度依賴。圖為中國車用電池生產線。（新華社）

歐盟成員國領導人將於下月5日在西班牙舉行歐盟領袖峰會，商討經濟安全議題。會議內部文件警告，歐盟到2030年或以前，可能會繼續嚴重依賴中國的鋰電池和燃料電池，必須採取有效措施，減低過度依賴中國的風險。

路透引述由輪任主席國西班牙準備的會議文件指出，歐盟要實現2050年前達至淨零排放的目標，將會使未來幾年鋰電池、燃料電池等需求急增10至30倍，或使歐盟依賴中國鋰離子的情況進一步惡化，在2030年前不大可能有改變，形容情況如同烏克蘭戰事爆發前，歐洲對俄羅斯能源的依賴，

文件認為，歐盟須探討多元化供應，包括轉向非洲與拉丁美洲尋求供應來源，避免過份依賴中國大陸。

文件還指出，一些數位設備包括感測器、無人機、資料儲存裝置及傳輸網路等需求，未來10年也將會大增，部份項目在歐洲的自主供應同樣脆弱，面對類似的風險。

路透引述歐盟委員會文件稱，除非即時作出改動，歐盟可能對於中國生產的電動車電池的依賴情況，在2030年前也不會有明顯轉變。

報導稱，歐盟領袖屆時也會討論推動能源轉型的行動，以確保2050年可達致碳中和目標。

歐盟 電動車 烏克蘭

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