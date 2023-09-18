金正恩載俄國餽贈武器回北韓 已違反聯合國制裁

俄國歡送北韓領導人金正恩(左前)。(Getty Images)

北韓 領導人金正恩 今天將從俄羅斯 啟程回國，他將攜回俄羅斯東道主贈送的禮物，包括一枝步槍、一雙太空飛行員手套、和數架軍事無人機，這些禮物本身就違反了聯合國的制裁。

綜合路透與法新社報導，金正恩的俄羅斯遠東之旅從12日開始，引發了西方擔憂，擔心遭孤立、擁有核武的平壤當局會為莫斯科當局提供武器，用於俄國在烏克蘭的戰爭。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在結束訪問時「對總統普亭和俄羅斯領導階層的特別照顧和熱情款待，表示衷心感謝」。

北韓中央通信社報導稱，金正恩「在圓滿完成拜訪俄羅斯聯邦的正式友好訪問後」即將回國，他還祝願「俄羅斯繁榮昌盛、人民幸福安康」。

以下是他將帶回的部分禮品，未來將存放在「國際友誼展覽館」，這個博物館典藏北韓3代領導人收到的禮物。

來自俄羅斯的禮物

根據克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov），金正恩在會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin）時，收到一枝俄國製的「最高品質」步槍，金正恩則回贈普亭一把「由北韓工匠製作的」步槍。

俄國官媒塔斯社（TASS）報導，蒲亭還贈送金正恩一雙曾進入太空的太空服手套。

俄國媒體報導，濱海邊疆區（Primorsky）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）贈送金正恩一套專為突擊行動設計的現代輕量防彈衣，這套防彈衣可保護胸部、肩部、喉嚨、和鼠蹊部。

塔斯社指出，金正恩還收到5架自殺式無人機和一架在烏克蘭戰爭中廣泛使用的Geranium-25無人偵察機。

「媲美羅浮宮博物館」

北韓非常努力地展示金正恩、其父親金正日（Kim Jong-il）、和祖父暨北韓建國者金日成（Kim Il Sung）從外國政要那裡收到的禮物，還為此建立了一座博物館。

根據北韓官媒，「國際友誼展覽館」於1978年開館，包括超過100個陳列室，其中展示了來自200多個國家、超過11萬5000件物品。

北韓官媒曾表示，「國際友誼展覽館」典藏品的規模和重要性足以媲美巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點