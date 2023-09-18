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絕食抗議第19天 韓在野黨領袖李在明送醫 檢聲請逮捕令

中央社／首爾18日綜合外電報導
南韓主要反對黨領袖李在明連日絕食抗議政府政策後，送醫急救。(歐新社)
南韓主要反對黨領袖李在明連日絕食抗議政府政策後，送醫急救。(歐新社)

南韓主要反對黨領袖李在明連日絕食抗議政府政策後，今天送醫急救，檢方以涉及貪腐指控為由，尋求法官對其發出逮捕令。

南韓「共同民主黨」（DPK）領袖、前總統候選人李在明（Lee Jae-myung）從8月31日開始絕食抗議，批評政府對經濟管理不善、威脅媒體自由，和未反對日本排放福島核處理水等。

共同民主黨表示，李在明因脫水和暈眩，今天上午從位於首爾的國會議事堂送醫治療。

南韓執政黨「國民力量黨」（People Power Party）黨魁金起炫（Kim Gi-hyeon，音譯）敦促李在明停止絕食，並表示他準備就政策問題，與反對黨領袖舉行會談。

在李在明送醫數小時後，檢方表示，他們已聲請對李在明發出逮捕令，作為調查其涉及一項開發案與賄賂指控的一環。

檢方表示，李在明擔任城南市（Seongnam）市長期間，因城南開發公司（Seongnam Development Corporation）造成200億韓元損失而被控瀆職。

檢方也指控李在明涉嫌收受一家企業賄賂；這家公司非法轉移800萬美元資金給北韓

李在明否認有任何不當行為，稱這些指控是「虛構」和「政治陰謀」。

首爾法院已要求由共同民主黨占多數、共300席的南韓國會放棄李在明的逮捕豁免權，以審查檢方請求。

李在明在2022年總統大選以0.7%的差距，敗給了前檢察總長尹錫悅（Yoon Suk Yeol）。

南韓主要反對黨領袖李在明。(歐新社)
南韓主要反對黨領袖李在明。(歐新社)

南韓 民主黨 北韓

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