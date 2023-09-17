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英國安全法令修嚴 政府再警告退役人員勿協助解放軍

中央社倫敦17日專電

英國近日關於北京滲透收編的消息四起。英國國防部今天再度警告，任何前英國武裝部隊成員若協助培訓中國軍事人員，將依今年修嚴的國家安全相關法規論處。

2023年國家安全法（National Security Act 2023）今年7月經最後一道程序「君主御准」，正式成為法規。該法在「間諜活動、蓄意破壞及為外國勢力行事者」條目之下，針對「間諜活動」所列其中一節罪名為「取得或揭露受保護資訊」，違者最重可處終身監禁。

英國國防部今天提醒，該法所指「資訊」涵蓋策略、戰術、技術、程序步驟等，與外國勢力分享這類敏感資訊者，有觸犯「國家安全法」之虞。

今年7月訂定通過「國家安全法」之前，英國缺乏法律工具調查和起訴為外國勢力從事間諜或政治干預活動的人士。

舉例而言，最常被引用的「政府機密法」（Official Secrets Act）最後一次修訂是在1989年，而在近日爆發的「國會共諜疑雲」，相關嫌疑人即是因涉嫌違反「政府機密法」於今年3月、「國家安全法」通過之前遭警方逮捕，最終警檢是否能完備足夠事證、依法起訴，仍有待觀察。

英國國防部去年曾發布安全警示，內容提到有數名前英國空、海、陸軍飛行員與位於南非的一所飛行學校簽訂報酬豐厚的合約，協助訓練中國空軍成員。隨著「國家安全法」實施，國防部將有較以往充足的法律依據，約束現役人員並向退役人員問責。

國防部指出，去年意識到有必要採取進一步措施阻撓英方人員相關行為後，國防部即提案將這類行為納入當時仍在審議的「國家安全法案」，以利未來啟動刑事偵查起訴。

甫於8月底就任的國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天說，任何人被發現違反英國利益、向與英國競爭的軍事人員提供訓練，如今準備被繩之以法。

主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）說，近年中國等國家試圖透過前英國武裝部隊成員獲取英國國家機密；「國家安全法」賦予英國的執法和情報單位與時俱進的新工具，應對相關安全挑戰。

國防部 間諜 北京

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