印度加拿大政治爭議延燒 自貿協定談判喊卡

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在G20峰會尾聲見面。（歐新社）

印度 指控加拿大 政府縱容印度裔分離主義人士在加拿大活動，兩國雙邊關係因此倒退。媒體報導，加拿大已宣布推遲一個高層貿易團的訪印行程，而印度則暫停兩國自由貿易協定的洽商。

旅居加拿大的印度裔分離主義人士，據信多是來自印度旁遮普省（Punjab），不時在加拿大舉辦挺錫克教獨立遊行、公投等活動，今年3月甚至有示威者闖入印度駐溫哥華領事館。

印度政府對於加拿大未強力鎮壓分離分子感到不滿，加拿大則稱言論自由需有保障，但強調不會允許製造暴力或散播仇恨言論。

加拿大新聞社（Canadian Press）昨天報導，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）原訂10月9日率團訪問印度，但已決定推遲行程。

另一方面，印度「鑄幣報」（Mint）引述印度不具名官員說，印度已暫停與加拿大之間的自由貿易協定洽商，直到雙方的「政治議題」獲得解決為止。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）同樣引述不具名官員稱，印度政府不會與縱容印度分離運動的國家進行貿易洽談。

印度本月9日、10日在新德里舉辦20國集團（G20）峰會，加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）也有出席，但印度總理莫迪（Narendra Modi）沒有與他舉行雙邊會議。

莫迪僅在峰會活動尾聲與杜魯多進行了簡短對話。根據印度媒體報導，莫迪對於「激進分子」在加拿大境內進行的「反印度活動」表達強烈關切，並稱兩國應好好合作處理這個威脅。

印度與加拿大去年3月重啟自由貿易協定談判，迄今已進行了9輪的洽商。