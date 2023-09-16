教宗特使訪中後擬再訪俄 義媒估調停俄烏戰有譜

義大利主教團主席祖皮（Matteo Maria Zuppi，右）和教宗方濟各（Pope Francis）。（Getty Images）

教宗 和平特使祖皮甫結束訪中行程，俄羅斯 外長拉夫羅夫旋即宣布將迎接祖皮2度訪俄。多家義大利 天主教媒體認為，這象徵教廷調停俄烏戰爭的計畫有新進展，中國可能扮演穿針引線角色。

義大利主教團主席祖皮（Matteo Maria Zuppi）13日至15日擔任教宗方濟各（Pope Francis）特使訪問中國，會晤中國政府歐亞事務特別代表李輝。祖皮返抵義大利後接受電視Tg2000訪問指出，他認為此次對話是正面的，會盡快向教宗報告與中方的會談內容。

教宗所屬耶穌會旗下「美國」（America）雜誌報導，在祖皮訪中結束後，從俄羅斯傳來令人驚訝的消息，俄國官方通訊社「塔斯社」（Tass）報導，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）已準備好迎接祖皮2度訪問，並討論烏克蘭戰爭問題。

義大利天主教主教會議旗下「未來報」（Avvenire）報導，祖皮先前曾分別訪問烏克蘭、俄羅斯與美國華府，教廷經過2個多月耐心編織的「和平之網」，似乎已出現初步成果。

未來報指出，俄羅斯對教廷的調停展現開放態度，時機點引人注目，因為恰好緊接在祖皮和李輝會談之後，而李輝是中國直接處理俄烏事務的負責人。

未來報指出，祖皮向TG2000表示，中方十分關注俄烏戰爭問題，他與李輝進行了坦誠的討論，並認為各方都應共同朝一致方向努力，追求公正與安全的和平。

對於俄羅斯歡迎祖皮再訪，祖皮認為是重要訊息，因為和平需要透過對話，「這正朝著教宗希望的方向發展」；在外交場域，球不會只在烏克蘭那方，烏克蘭已參賽並提出自己的主張，為實踐和平需讓各方都下場。