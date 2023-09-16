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處罰學生打掃教室算不算「虐待」？南韓最高法院這麼判

編譯羅方妤／即時報導
南韓近來有多名教師不堪「怪獸家長」無理投訴、霸凌或控告而輕生。圖為南韓小學生在校園漫步。美聯社
南韓近來有多名教師不堪「怪獸家長」無理投訴、霸凌或控告而輕生。圖為南韓小學生在校園漫步。美聯社

南韓近來有多名教師不堪「怪獸家長」無理投訴、霸凌或控告而輕生。中央日報報導，近期全羅北道一間小學2年級一名學生在上課期間不斷把玩水瓶製造噪音，導師屢勸不聽後決定處罰該名學生放學留校打掃教室地面。家長得知後多次要求更換教師，導師也不堪投訴壓力昏倒送醫。校方審議認為更換教師的要求不合理，家長決定告上法院。但最高法院14日判決出爐，認為家長要求侵犯教師權威，這也是南韓最高法院首次做出這類法律判決。

中央日報報導，家長A某先是找到教務主任要求更換教師，聲稱讓孩子打掃是虐待兒童，此後三天都沒有送孩子到校上課。導師B某也因壓力暈倒送醫。B某返校教學後，A某又帶孩子早退並再次要求更換老師，且拒送孩子上學並讓其持續缺課10天，直到B某再度請病假。

A某向教育部投訴此事，B某則提交校方關於侵犯教育活動的報告，稱A某的侵犯活動和投訴造成她極大壓力和精神創傷。校方教權保護委員會審議後，校長認為A某更換教師的要求不合理，決定採取「建議停止侵害教育活動」措施。A某因此提出訴訟。

不過，一審和二審的判決結果截然相反。全州地方法院一審認為校長保護教師權威的措施無不妥，但二審的光州高等法院全州第一分院引用聯合國「兒童權利公約」，認為教師公開不守規則孩童的名字使其感到難堪，有可能讓他們因此受欺負，強迫他們進行打掃，侵犯孩子的人格尊嚴。

最高法院則不同意二審裁決，認為家長干涉的不僅是處罰制度，而是「教師作為導師所有要履行的職責」，家長拒絕讓孩子上學並不斷要求更換導師，已構成不合理干涉教育活動持續。

最高法院首次提出家長對子女教育提出意見權利的界線相關法理。最高法院明確表示，「父母可就子女的教育向學校提出意見，學校應尊重，但應以尊重教師專業和權威的方式進行」。

教育部 南韓 霸凌

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