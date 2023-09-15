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歐盟不畏中國揚言報復電動車調查 自信經濟可挺過

中央社西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉15日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。路透
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。路透

針對北京警告說，歐洲聯盟（EU）對中國的電動車補助調查將傷害彼此貿易關係，歐盟今天堅決表示，其經濟可以挺過中國的任何報復行動。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日宣布，對自中國進口的電動車啟動反補貼調查，她指控北京利用「龐大的國家補助刻意壓低」電動車價格。

這使得歐洲可能面臨與中國開打貿易戰。因為啟動調查意味，一旦歐盟認定有電動車以不公平的低價販售，可能會對這些商品課徵懲罰性關稅，以保護歐洲車廠。

中國商務部立刻在隔天回擊，指控這是歐盟「赤裸裸的保護主義行為」，並揚言這樣的措施「將對中歐經貿關係產生負面影響」。

法新社報導，專家相信，中國電動車較歐洲競爭者砍價約20%。歐盟認為，這可能是中國當局不合法的行為促成。北京則辯稱，這是因為中國電動車產業收割投資帶來的好處。

歐元區與中國的貿易額約占歐元區國內生產毛額（GDP）的2.5%。儘管如此，歐盟經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）今天接受媒體記者訪問時，被問到歐洲經濟能否安度中國的任何關稅報復，他顯得對北京的警告不為所動。

簡提洛尼在西班牙城市聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）準備出席歐元區財長會議時表示：「我有信心。但我們必須非常嚴肅處理這項議題。我認為（中國）沒有明確理由可以報復，但總是不能排除報復可能性。」

歐盟正式啟動調查前，法國施壓布魯塞爾對來自中國和美國的日增威脅採取更強力行動，以捍衛歐洲產業。

法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天表示：「之所以做出（啟動調查的）決定，是為了保護歐洲產業的利益，以及歐洲所有私人企業的利益。」

歐洲最大經濟體暨世界最大汽車製造國之一德國，態度則較為保守。因為德國幾家知名大車廠比法國車廠對中國市場曝險更多。

不過，柏林儘管在歐盟宣布啟動調查前曾表達疑慮，但德國財長林德納（Christian Lindner）今天仍表明支持行動。他說：「如果有不公平的疑慮，就有必要調查。世界貿易是以規則為基礎，當然也適用於電動車。」

西班牙經長卡爾維諾（Nadia Calvino）則堅持歐盟是「世界貿易強權」，她並熱切支持執委會對中國採取的行動。

卡爾維諾說：「我絕對確信，歐盟執委會將繼續推動的貿易政策，是以開放且依據規則的貿易架構為基礎。」

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