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受不了濃濃榴蓮味 泰國公車售票員當場暈倒

世界新聞網何卓賢／即時報導
泰國一名公車售票員在聞到榴蓮味道之後暈倒。(截取自Kussama Srisong臉書)
泰國一名公車售票員在聞到榴蓮味道之後暈倒。(截取自Kussama Srisong臉書)

泰國曼谷一名女公車售票員近來在臉書上分享，自己被乘客帶上車的榴蓮味道嗆暈，當場倒地，也因此導致全車乘客行程被延誤。

9月8日，曼谷公車售票員斯里松(Kussama Srisong)在臉書發文表示，她在售票途中突然聞到乘客帶上車的榴蓮味道，開始感覺呼吸困難、胸口一陣發緊。公車司機見狀緊急停車，也因此造成全車乘客的行程延誤。

斯里松在貼文裡面對帶榴蓮的乘客的行為表達了憤怒，「如果你要帶榴蓮上車，請通知公車公司，因為出了事情耽誤的不僅僅是你，還有其他的乘客，都可能因此晚回家。」斯里松會這麼說，是因為自今年五月起，曼谷的交通部門就宣布，榴蓮不能再被帶到大眾運輸工具上面，因為味道太重了。如果有乘客帶著榴蓮，會被馬上請下車。在斯里松經歷的事故中，很有可能是帶著榴蓮的乘客已經下車，但是榴蓮味道還困在車中。

從她配文的圖片可見，暈倒之後的斯里松橫躺在公車座位上，身邊還有一名工作人員在替她扇風。

泰國媒體Thairath報導，斯里松得到了同事和乘客的幫助，很快被送去醫院。雖然現在身體已無大礙，但是偶爾還會感覺一陣頭暈。

AsiaOne報導，目前對於斯里松突然暈倒的原因沒有確鑿的報告，但是她事先也沒有食用任何榴蓮，以此推斷她可能是對硫磺(sulfur)過敏，因為榴蓮之中有很高的硫磺含量。

泰國 臉書 過敏

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