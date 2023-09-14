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近視是靈性不平衡？她自稱心靈大師 視力問題都能治

聯合新聞網／即時報導

加拿大一名網紅聲稱自己是心靈大師，在影片中表示任何需要戴眼鏡的視力問題都是「身心靈問題」，可以靠著她開的身心靈課程「治癒」。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，加拿大網紅洛特斯（Samantha Lotus）聲稱自己是「大師」，能夠照顧粉絲的身心靈健康。近日她在社群媒體上po了一部影片，指出人被醫生診斷有視力問題需要戴眼鏡「其實是個謊言」。

由於影片引發爭議，洛特斯已經將影片刪除，不過在影片中她聲稱視力問題是「心理、情緒、精神或生理上的問題」，更堅稱不管是什麼樣的視力問題「都可以治癒」。

洛特斯開設了一門身心靈課程，每個學員收費11美元。有名網友為了想踢翻她的騙局參與這門課程，發現洛特斯宣稱視力問題是「靈性不平衡」造成的。該網友表示，雖然洛特斯在課程中有提到視力問題與醫學之間的關係，但卻說這些「只是醫師診斷，不是根本的原因」。

不僅如此，她還在課程中表示，學員可以透過「排毒」跟「清理細胞」改變眼珠的顏色，更拿出自己代言的精油，要學生塗抹在眼睛周圍。洛特斯強調，自己並不是要大家摘掉眼鏡就去開車，但是學員只要在靈性、精神和情緒穩定上更努力，就能治癒視力問題。

美國眼科學會發言人斯塔爾（Christopher Starr）表示，認為戴眼鏡會影響視力完全是迷思，根本沒有任何科學證據能證明戴眼鏡或隱形眼鏡會造成視力惡化。他也提到，老花眼是很正常的老化症狀，不可能透過精油或瑜珈治癒。

@mallorysthoughts

#stitch with @Dr. Siyab, MD | Heart doc #greenscreen I paid $11 to take the Vision Healing Masterclass so you dont’ have to 🐍🐍🐍 #wellness #vision #fyp

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加拿大 醫學 社群媒體

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