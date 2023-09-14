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疑外星生物登墨西哥國會殿堂 社群反應驚訝又嘲笑

中央社墨西哥市13日綜合外電報導
墨西哥國會在一場聽證會上展示據稱「非人類」遺骸(左)，引發網路討論熱潮。右為電影「E.T.外星人」劇照。(路透、Getty Images)
墨西哥國會在一場聽證會上展示據稱「非人類」遺骸(左)，引發網路討論熱潮。右為電影「E.T.外星人」劇照。(路透、Getty Images)

墨西哥國會首次正式討論是否可能存在外星生命的問題，在一場國會聽證會上展示兩具據稱「非人類」遺骸。對此，社群媒體上有人驚訝、也有人懷疑和嘲笑。

據稱的木乃伊遺骸昨天在國會中以兩個小展示櫃展出，「屍體」呈灰色，面部特徵與人類相似，由墨西哥記者兼研究員莫桑（Jaime Maussan）帶來。他報告說，這些是在2017年於秘魯發現。

墨西哥執政黨議員古提瑞茲（Sergio Gutierrez）召開這場會議。莫桑在會中說：「他們是非人類。我們不想稱之為外星人，因為我們並不知道。」古提瑞茲辯護這場展示活動符合「公眾利益」。

莫桑引用墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）所作放射性碳定年法分析，他說「這些生物約有1000年歷史」。

自治大學物理研究所在一項聲明中證實，已經對這些樣本進行測試，但只確定年代多久而非其來源。

在聽證會上，古提瑞茲要求發言者發誓說實話。

這位議員說，今年7月一名前情報官員告訴美國國會委員會，表示人類在宇宙中並不孤單，美國當局正在掩蓋證據。之後莫桑便要求召開這次會議。

今年5月，美國國家航空暨太空總署（NASA）就此問題首次舉行公開會議，並敦促採取更嚴格的科學方法來闡明所謂「不明異常現象」（UAP）的起源。

對墨西哥國會這場聽證會，有人震驚、有人嘲笑，還伴隨著電影「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）外星生物照片的笑話。 

墨西哥 太空 社群媒體

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