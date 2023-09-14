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英政府回應國會中國報告 認須加強應對北京獵人頭

中央社倫敦14日專電
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（歐新社）
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（歐新社）

英國政府今天回應國會情報暨安全委員會7月發布的「中國報告」，提到中國試圖在英國官方、軍方、產業界及其他領域「獵人頭」，鎖定位居要職及擁有敏感資訊或經驗的人士，英國有必要加強應對。

由國會上、下議院議員組成的情報暨安全委員會在「中國報告」提到，中國的政治經濟影響力不僅是嚴峻挑戰，更恐對自由民主體系構成生存威脅。儘管試圖發揮影響力是正當目標，中國的作為「已逾越界線」。中國尋求對各領域菁英和決策者發揮影響力，並透過秘密及公開手段謀取資訊和智慧財產。

報告並指出，中國的情報體系「幾乎可以確定是全球最龐大」，且除了人力情報，中國的網路間諜活動也實力可觀、能力持續精進。然而，英國政府各部會顯然缺乏必要的資源、安全意識以及專業知識和能力，以充分應對中國整合公私資源「舉國體制」（whole-of-state）對英國構成的威脅。

根據報告，中國發揮影響力的方式包括由企業及其他實體聘雇英國前官員、國會議員或退役軍官，以及鼓勵具華裔血統人士在英國從政，其中一個管道為擔任國會研究員。報告舉例，中國電信巨擘「華為」的全球網路安全長沙福克（John Suffolk）即為前英國政府首席資訊官。

英國政府今天發布由首相蘇納克（Rishi Sunak）向國會提交的回應。總計40多頁的回應大多重申官方今年3月發布的施政方針「外交國防安全政策綜合檢討報告」2023年更新版（Integrated Review, IR23）所闡述對中立場，以及列舉近年修訂的法規、政府採取的新機制和措施、與盟友夥伴的協調合作可如何強化英國對中方惡意行為的防衛。

英國政府對中國的形容依然是「劃時代挑戰」、「體制性挑戰」、「長期的戰略挑戰」、「對英國經濟安全最大的國家級威脅」。英國政府重申，「國家安全」依舊將永遠是英國對中關係首要關切。

在「國家安全」不受削弱的前提下，英國政府期待與中國能有更具建設性、穩定和可預測的關係，包括在貿易投資領域。儘管如此，政府同意國會委員會所言，中國部分對英行動已由「影響」越界至「干預」。

英國政府在對「中國報告」的回應提到，國內安全情報機構「軍情五處」（MI5）相關組織「國家安全保護局」（NPSA）去年5月推出「連結前，先想想」（Think Before You Link）應用程式（app），協助公務人員、軍工業者、科技業人士等潛在標的在社群媒體辨識惡意行為者。官方統計數據顯示，啟用一年多以來，已有約2萬5000名用戶透過app通報社群媒體可疑帳戶。

英國政府在對國會報告的回應中，點名中國的情報單位和國家安全部在網路空間從事間諜和政治干預活動，共軍則整合在電子戰、網路和太空等領域的能力，強化作戰實力。

此外，諸多跡象顯示，許多涉及網路惡意活動的團體與中國政府有關聯。英國政府表示，英方持續敦促中國國家安全部和共軍終止與相關團體的關係。

英國政府示警，中國快速發展的網路、監控、資料數據蒐集和分析能力，以及龐大的情報和反情報資源對英國構成嚴峻挑戰。中國入侵外國官方和民間的資訊系統，且成果可觀。中方相關作為不僅違反其國際承諾，也違背中國2020年發起的「全球數據安全倡議」。

英國政府預告，已著手建置「政府網路協調中心」（GCCC），作為政府跨部會應對網路安全事件、弱點與威脅的協調管理核心。

社群媒體 共軍 間諜

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