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尚達曼就任新加坡總統 矢言強化多元種族政策

中央社新加坡14日專電
新加坡政壇老將尚達曼就任星國總統。（路透）
新加坡政壇老將尚達曼就任星國總統。（路透）

新加坡政壇老將尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）今天就任星國總統。他承諾，將善用人民強而有力的委託，強化新加坡多元種族政策，並打造更具包容性的社會。

新加坡總統選舉1日投票，66歲的新加坡前國務資政尚達曼以高達70.41%的得票率當選。他今晚在總理李顯龍等人見證下宣誓就職，成為新加坡新任總統。

印度裔的尚達曼自2001年踏入新加坡政壇，曾連續5屆當選國會議員，曾任教育部長、財政部長、副總理等重要內閣職務。為了參選總統，他已退出執政黨人民行動黨、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。

據總統府提供講稿，尚達曼今晚在就職典禮致詞表示，將善用人民強而有力的委託，強化新加坡多元種族政策，並打造更具包容性的社會。

他承諾，將與政府、社區團體、志工團體與全國人民合作，加強對彼此的尊重。作為總統，他將促進不同社群之間有更多交流，並確保不同文化都蓬勃發展。

新加坡是多元種族國家，逾7成人口為華人，另有馬來人、印度人等少數族群。

尚達曼表示，在對國家儲備金及重要公職任命行使否決權時，將與總統顧問理事會協商，進行全面、公正評估。未來在使用第2把鑰匙動用儲備金時，他會謹慎、獨立做出判斷。

他指出，新加坡曾在2009年全球金融危機、2020年至2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間動用儲備金。COVID-19不會是新加坡面臨的最後一場危機。

新加坡總統作為國家元首，是國家團結象徵，不得為任何政黨黨員；總統一任任期為6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。在星國政治制度下，掌握實權的是總理，由國會多數黨領袖擔任。

另外，星總統職責還包括在國際場合代表新加坡。

尚達曼指出，全球進入一個不確定且日益脆弱的時代，俄烏戰爭破壞國家主權及領土完整原則，全球主要經濟體正脫離自由貿易和投資流動，大國間缺乏戰略互信，中美關係陷入數十年來最艱困的時期。

他表示，新加坡必須「堅定捍衛我們的原則」，促進國家長期利益，而不是「選邊站」。他會竭力反映新加坡的價值與觀點。

新加坡 印度 教育部

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