核能回歸 卻遭遇鈾供不應求、價格暴漲挑戰

核電產業復興正遭遇一大問題：鈾燃料價格已暴漲。(路透)

核電產業復興正遭遇一大問題：鈾燃料價格已暴漲。

華爾街日報（WSJ）報導，市場數據公司UxC的資料顯示，基準鈾價今年來已跳漲30%至每磅62美元，成為表現數一數二佳的大宗商品。能源燃料公司董事長查爾默斯認為，諸多發展的匯流，可能使鈾價漲到每磅70美元以上，吸引更多業者生產。

需求前景看增

美、歐、亞洲各地電網都採用核電，也已延長現有核電廠的服役時間，產業團體世界核能協會（WNA）在本月的報告指出，到2040年前，核能發電容量將擴增75%。擁有55座核能反應爐的中國，正在額外興建24座，印度打算擴增核能反應爐數量，其他好幾個國家也希望興建首座反應爐。

日本已陸續恢復核能發電，33座可運作反應爐中，三分之一都已重啟，另16座正待批准。美國通膨削減法（IRA）也提供稅務誘因，鼓勵公用事業商讓核能反應爐延後除役。奇異公司（GE）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）等企業開發的小型模組核能反應爐也已持續邁向商用。

然而，核能捲土重來卻讓規模100億美元的鈾燃料陷入忙亂，因為過去幾十年的產業不景氣，讓礦商不敢開採，但從礦商發現蘊藏到生產鈾礦，會花上8~15年的時間。境內蘊含豐沛鈾礦的尼日，最近還發生政變。摩根士丹利分析師指出，尼日約占全球鈾供應的5%，也占歐盟鈾礦進口的24%，大幅依賴核能發電的法國尤其依賴，促使貿易商憂心鈾供應可能受擾與新計畫延遲。

德州鈾能源公司執行長亞丹尼指出，市場現在需要新的鈾產量，但增產需要前置時間，意味著產量難以迅速或輕易提高。能源金屬貿易業者Traxys主管史密斯也說，在全球層面，鈾供應短缺，西方國家的供不應求尤其嚴重。

供應面臨諸多限制

複雜的鈾礦供應鏈也有好幾個阻塞點。鈾常以八氧化三鈾（U3O8）的形式貿易，這種粉狀原料會被轉化為氣態的六氟化鈾，再濃縮並組裝到燃料棒內，只有少數國家具備轉化鈾的能力，分別在美國、加拿大 、法國、俄羅斯 及中國。

貿易商說，公用事業商已趕忙用長期合約鎖住供應，推升成本。美國唯一轉化業者ConverDyn位於伊利諾州的工廠在停工將近六年後，7月重啟，但到2028年之前的產品都已完售。業界在設備靜止一段時間後，重啟時也遭遇一系列技術問題。

由於核電廠從興建到服役會經過一段漫長時間，鈾礦產業的景氣循環很緩慢，當前採購的鈾，是供核電廠在2026年之後發電所用，2026年也是貿易商預期需求將開始暴增的時間點。

Jefferies分析師指出，公用事業商今年簽署的鈾供應合約，將是2012年來最多，貿易商說這將讓當前漲勢更加持久，競購的影響也將久久揮之不去。

而且還有其他潛在問題待解決。加拿大鈾礦商Cameco本月稍早已警告今年供應可能低於先前預測，歸咎於設備問題、維護、缺工以及供應鏈挑戰，甚至表示必要時將從市場採購鈾，以幫助履行對客戶的義務，又拉抬鈾價

Cameco在加拿大以外的主要供應來源包括哈薩克 ，而哈薩克多數賣到西方市場的鈾，都透過鐵路運輸到俄羅斯，在聖彼得堡啟航，但在俄烏戰爭爆發後，Cameco避開這條路線，改以運輸時間更久的裏海替代路線，行經亞塞拜然和喬治亞，在透過黑海出港，但最近俄烏都在黑海駁火。