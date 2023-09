金正恩保鑣狂擦椅子畫面曝光 還檢查能否承重136公斤

北韓 領導人金正恩 出訪俄羅斯與普亭 會談,會議前一段現場影片曝光引發外界熱議,從影片中可以看到,北韓的維安人員除了測試椅子能否承受金正恩136公斤的體重外,還徹底清潔了整張椅子,似乎擔心遭到暗算,顯然不完全信任普亭。

每日郵報報導,金正恩與普亭13日在俄國遠東阿穆爾州東方太空發射場舉行面對面會談,會議開始前一段影片可見,金正恩隨行團隊中一名身穿黑色西裝、戴著白手套的男子,先是用一塊白布仔細擦拭座椅,包括椅背、扶手到坐墊都擦一遍,接著還拿出疑似是金屬探測器的裝置,在椅子上來回擺動。

此外,另一名男子則由上往下朝椅子和扶手施力,似乎在測試椅子是否能夠承受金正恩的重量,過程中還有一名女子也在從旁協助。後方還有一名看似是俄國男子,密切注意北韓人員的一舉一動。

目前尚不清楚是誰錄製這段影片,以及為何要如此徹底擦拭椅子或是用何種設備進行檢查等。

但眾所皆知,普亭被指下令使用致命神經毒劑諾維喬克(Novichok)及放射性元素釙-210(Polonium-210)殺害政敵。考量到這點,金正恩似乎也不想抱持僥倖心態,儘管兩人在東方航空發射場會面時展現好交情。

至於檢查椅子夠不夠堅固的原因則顯而易見,因為金正恩體重據報超過300磅(約136公斤)。畫面中這款椅子採用IKEA家具常見的設計,沒有後腳,而是由彎曲的木頭支撐,一旦被他的體重坐壞,金正恩恐怕很沒面子。

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7