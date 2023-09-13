馬來西亞吉打州稀土案 2名中國籍男子涉案

馬來西亞首相安華擬制定禁止稀土 原料出口政策，將稀土元素視為國家新的成長資源，維護國家利益。北馬吉打州今年曾發生擅闖稀土廠開採案，當地媒體稱，涉案者是2名中國籍男子。

這2名涉案人姓名譯音是蘇來發（So Lai Fat）和黃子意（Huang Zhiyi），報導稱2人迄今下落不明，他們是在2021年間入境大馬。

馬來西亞今年8月舉行包括吉打州在內的6州州議員選舉，稀土案成為朝野選戰辯論話題，也是北馬地方選務新聞焦點。大馬媒體「中國報」選前報導，這些稀土被挖掘後須出口到最近的工廠，最終送到中國，2名中國男子是稀土開採工程「主角」。

民主行動黨的前吉打州州議員張開筆今天表示，內政部 長賽夫丁（Saifuddin）在6州州議員選舉前爆料，吉打州土地及礦務局針對錫（Sik）縣開採稀土案，向「吉打州務大臣機構」（MBI）罰款馬幣50萬令吉。

他指出，吉打州州務大臣沙努西（Sanusi）當時身兼「吉打州務大臣機構」主席，根據賽夫丁說法，沙努西曾於2020年間寫信給當時的內政部長韓沙再努丁（Hamzah Zainudin），要求批准放行從中國來的「稀土專家」入境大馬。由於馬來西亞在2022年底全國大選後政權輪替，這件疑似要求放行之事在今年8月6州州議員競選期間浮出檯面。

張開筆說，究竟沙努西有否寫信、韓沙再努丁有否放行，仍待檢警調查，全案在吉打州議員選舉期間被炒得沸沸揚揚。當時被指放行的兩人之外，還有21名隨同入境的有關稀土研究人員，也都是中國籍男子，部分人士是以醫療簽證 方式入境，「中國專家進入稀土礦場考察，究竟做什麼完全無人知曉」。

他並說，這件事受到當地關注的最大爭議是警方調查一起卡車翻覆案時，意外發現卡車運送逾380包稀土，是否還有以同樣手法被私自運送出境無法查證。

張開筆認為，目前有諸多疑點要調查釐清，諸如外人如何能隨意進入受到嚴格維安管制的礦場，何況是以有關稀土研究人員為名義的外國人。事件爆發之後，相關報導如雨後春筍般出現，相信也是反貪污委員會要調查的重點。

沙努西曾於2022年10月召開記者會稱，吉打州天然資源豐富，土地蘊藏稀土並分布在錫縣等地，估計至少價值約馬幣600億令吉（約128億美元）。

安華（Anwar Ibrahim）11日在國會提出主題為「永續性、繁榮與高收入的馬來西亞」的第12大馬計畫期中檢討報告，內容包括強化永續發展、建立福祉社會與實現高所得國家等3大重點工作。安華政府將草擬新的國家礦業政策，以永續發展為基礎，做為維護森林保留區與採礦活動的原則，其中包括稀土產業。