岸田內閣將改組 友台眾議員木原稔內定防衛大臣

日本首相、自民黨總裁岸田文雄13日進行黨務及內閣人事改組，日媒報導，眾議員木原稔（前排中）將首度被延攬入閣擔任防衛大臣。木原稔在7月15日、16日日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦台海危機兵棋推演時，扮演防衛大臣一角。（中央社）

日本 首相、自民黨總裁岸田文雄13日將進行黨務及內閣人事改組。日媒報導，「日華議員懇談會」事務局長木原稔將首度入閣，擔任防衛大臣。今年7月中旬，一場有關台海危機兵棋推演時，他就扮演防衛大臣一角。

日媒報導，岸田內閣13日改組，現年54歲的眾議員 木原稔將首度被延攬入閣，擔任防衛大臣（國防部長）。

木原稔也擔任對台灣相當友好的日本跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長。

木原今年7月15日、16日日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演時，扮演防衛大臣的角色。這場兵棋推演是台灣首度獲邀參加。

在會後的記者會，扮演日本防衛大臣的木原被中央社記者問及，台美日何時才可能成立安保對話機制的問題時表示，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間的關係。

他說，日本與無邦交的台灣有透過「日華議員懇談會」與台灣進行國會議員之間，甚至是與台灣的政府交流，但那不是與日本官方交流。

他坦言，日美台制訂對話機制很重要，須尋求適當的時機制訂，目前大家先對這問題抱持關注，形成意識。

木原7月4日從沖繩與那國島隨同立法院長游錫堃搭船到台灣。此外，木原7月8日參加執政黨自民黨與安倍 家族在東京增上寺合辦，紀念前首相安倍晉三逝世一週年的法會後，對中央社等台媒說：「方才法會結束，我從增上寺走出來，覺得自己心情尚未整理好，但今天就此告一段落，明天起我要為實現安倍的遺志繼續努力。」

被中央社問及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月6日批評，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」是很荒謬及危險，對此，木原表示，「台灣有事就是日本有事」的說法是安倍在演說中所說，安倍說的是事實，事實就是那樣。他相信此言論讓很多台灣人民受到鼓舞，且也貼近台灣人民感受。

木原認為安倍關懷台灣人民，才提出那樣的主張，那主張不應遭受批評，已故者所說的話，應該予以尊重才對。

木原1969年8月12日出生於熊本縣熊本市，畢業於早稻田大學教育學部（系）後，任職於日本航空公司，2004年離職。2005年他從自民黨神奈川政治大學校第9期結業，經自民黨的選考會，從17名報名者當中被選為熊本1區支部長；同年9月成為第44屆眾議員選舉熊本1區候選人，輸給民主黨候選人松野賴久，但在比例九州區復活當選。

2009年第45屆眾議院選舉輸給松野，未能在比例區復活而落選。2012年第46屆眾議員選舉，擊敗轉為加入日本維新會參選的松野，在熊本1區當選眾議員。

木原2013年就任防衛大臣政務官，2014年擔任自民黨青年局長，同年12月在眾議院選舉第3度當選。2016年就任為財務副大臣（在任天數793天，是當時最長紀錄），2017年在第48屆眾議院選舉時獲得農業、建設等約200個團體的推薦，第4度當選眾議員。

木原2018年就任為自民黨國會對策委員會副委員長（負責農林水產委員匯集科技暨創新推進特別委員會）。2019年就任首相輔佐官（負責有關國家安全保障重要政策），2021年就任自民黨政務調查會副會長兼事務局長，後來在第49屆眾議院選舉第5度當選，2022年就任眾議院國土交通委員長。