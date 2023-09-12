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「到處都是屍體」 利比亞洪災逾千死 通報1萬人失蹤

中央社利比亞德納附近／日內瓦12日綜合外電報導
利比亞街道被洪水淹沒。(美聯社)
利比亞街道被洪水淹沒。(美聯社)

利比亞遭遇風暴襲擊，水壩潰決導致東部德納巿約1/4個巿區被徹底摧毀。利比亞東部政府官員證實已找到逾1000具遺體。人道組織示警，通報失蹤數高達1萬人。

路透報導，同時擔任緊急事務委員會委員的民航部長契奇歐華特（Hichem Chkiouat）告訴路透：「我從德納巿（Derna）回來，那裡到處屍體橫陳，海裡、山谷中、建築物底下，到處都是。」

「德納巿已經找到超過1000具遺體了。」他預計最終罹難總數將會「真的非常高」。他說：「我沒有誇大，1/4個巿區已經消失，許多建築物倒塌。」

影片來源：YouTube NBC News

契奇歐華特稍後告訴半島電視台（Al Jazeera），由於通報失蹤人數持續飆升，他預期死亡總人數將會超過2500人。

法新社報導，風暴丹尼爾（Daniel）橫掃地中海，肆虐土耳其、保加利亞和希臘等地後，撲向利比亞。利比亞政府官員之前表示，洪水已經造成當地150人喪生。

不過，紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）利比亞代表團團長拉瑪丹（Tamer Ramadan）表示，實際死亡人數可能是許多倍於此。

人在突尼西亞首都突尼斯的他透過視訊告訴在日內瓦的記者：「我們的當地團隊仍在進行評估，但是從現場所知和接獲的新聞報導研判，罹難者總數非常巨大。」

「可能有數千人。我們目前還沒有確切數字。」他強調，聯合會有自己的獨立消息管道，「失蹤人數目前已經達到1萬人」。

東部政府總理哈麥德（Oussama Hamad）先前告訴Almasar電視台，單是在德納巿就有「超過2000人死亡、數以千計人失蹤」，不過相關數字沒有得到醫務人員和緊急服務部門證實。

拉瑪丹表示，從他看過的數字判斷，「（東部政府）宣布的數字很有可能接近真實數字」。

包括利比亞第2大城班加西（Benghazi）等東部其他城巿都無法倖免於這場風暴。

正前往德納巿的路透記者目擊路邊有車輛翻覆、樹木傾倒，房舍則因淹水而遭到棄置，援助車隊也在趕往當地途中。海岸城巿德納巿人口約有12萬5000人。

臉書上的災區影片顯示，巿中心原本一條狹窄的水道變成洶湧湍流，兩側建築物遭到摧毀。臉書上的另一影片顯示，路旁躺了數十具用毯子覆蓋著的罹難者遺體。

自從北大西洋公約組織（NATO）支持的起義在2011年推翻並殺死前獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）後，利比亞便深陷混亂和衝突之中，政治上分裂成敵對的西部和東部勢力，公共服務早已崩潰廢弛多時。

臉書 北大西洋公約組織 洪水

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