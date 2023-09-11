一帶一路替代方案 義媒：義大利將參與其中

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出席G20峰會。歐新社

G20峰會期間多國領袖宣布推出「印度 -中東-歐洲經濟走廊」，試圖將印度與中東和歐洲連接起來。義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，義大利將是這個方案的一部分，可發揮決定性作用。

「國會山莊報」（The Hill）等外媒報導，拜登和參與20國集團（G20）峰會的多國領袖於9日宣布推出「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），將與印度、法國、德國、沙烏地、阿拉伯聯合大公國、義大利、歐盟等攜手，透過大規模發展鐵路與港口將區域連結。

義大利媒體解讀「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）為「一帶一路 」（Belt and Road Initiative，BRI）的替代方案。

外媒指出，印度-中東-歐洲經濟走廊有2個部分，包括一條東部走廊連結印度與波斯灣地區，以及一條北部走廊連結波斯灣地區與歐洲。IMEC試圖將印度與中東和歐洲連接起來，這項變革主要在刺激經濟成長，改善參與國之間的政治合作。

「蟻報」（Le Formiche）10日報導，印度-地中海是一個以義大利為中心的地緣戰略地區，與印太地區相互聯繫的地緣戰略區域。近期，此一概念在國際上廣為流傳，因為它實際上涉及到許多先進國家，而且這一概念本身也是在全球軸心上的移動，IMEC本質就是「一帶一路」的替代方案。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對IMEC倡議表示歡迎，並強調其可增強相互貿易和信任的潛力。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也在G20峰會上表示，IMEC連接印度、中東和歐洲的基礎設施是一場地緣政治的政變，它改變了全球互連互通的平衡。梅洛尼說「義大利將是這個方案的一部分。」

梅洛尼補充說「在這個方案中，義大利可以發揮決定性作用，這要歸功於義大利公司在海運和鐵路領域的實力。事實上，義大利造船廠芬坎蒂尼（Fincantieri）和義大利國家鐵路（Ferrovie）等公司在處於領先地位，其他公司也可以帶來較豐富的經驗。」

報導指出，擬議中的「印度－中東－歐洲經濟走廊」有望促進貿易、便利能源資源運輸、保障供應鏈安全、建立創新型能源連接。這都是一帶一路當初設定的目標。一帶一路於10年前啟動，目前義大利正在思考是否續簽。

報導指出，梅洛尼政府若退出一帶一路，對羅馬來說，有機會加入IMEC將會是是一個正面積極誘因，因為羅馬在地中海具有天然的核心地緣戰略內涵。

歐洲外交關係協會（ECFR）泛歐研究員李希（Rizzi）解釋道「IMEC是對抗中國基礎設施戰略的首次具體嘗試，並為義大利帶來了兩個大機運。」一方面，義大利公司可以在過境國基礎設施的發展中發揮關鍵作用。另一方面，這一地理位置可使義大利半島能夠發揮中轉功能。