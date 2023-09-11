國會研究員涉共諜案 英國政壇中國威脅論再起

圖為英國國會大廈。（中央社）

今年3月因涉嫌為北京 從事間諜 活動而遭逮捕的前英國國會研究員凱希，今天透過律師發布聲明表示自己「徹底清白」。此案讓英國政壇部分人士主張將中國定義為「威脅」的呼聲再起。

凱希（Chris Cash）表示，他被迫回應媒體指控他是「中國間諜」，而不得不就錯誤報導發表公開評論，這件事本身就是不對的。他強調，考量報導內容，讓各界知曉他「徹底清白」十分重要。

他說，他將職業生涯投入於教育他人理解中國共產黨構成的挑戰和威脅；要他從事新聞報導所描述的那些事，是徹底違反他的主張。

年近30歲的凱希曾擔任國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group, CRG）主任、首席研究員。CRG的核心成員為保守黨籍國會議員，知名代表人物包括前下議院外交委員會主席、去年9月接任內政副大臣的圖根哈特（Tom Tugendhat），以及現任外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）。

CRG在英國政壇具高度實質影響力，曾推動多項法令修嚴，以提升英國對中國、俄羅斯等「敵意國家」、「國家級惡意行為者」在各領域的防衛能力。CRG也曾就受北京控制的「孔子學院」發布研究報告，推動引進更多來自台灣的華語教學資源。

3月被捕前，凱希活躍於英國的涉中港台事務圈。克恩斯去年10月獲選為英國國會外委會歷來第一位女性主席，凱希可謂幕後一大功臣。

「共諜案」重創CRG名聲。這是否有助英國更強力「抗中」，或者讓CRG失去可信度與號召力反而對北京有利，有待觀察。

凱希3月中旬突然斷絕音訊，引發不少認識他的人揣測原因。據瞭解，他當時曾傳訊給較親近的友人，表示「發生了一件事」，但未說明細節。

凱希目前與另一位同樣在3月13日被捕、涉嫌間諜活動相關罪名的30多歲男子獲警方交保，期限至10月初。警方持續偵查、蒐集證據。

由於凱希在國會、政府單位、智庫、倡議團體的人脈廣泛，媒體關於「共諜案」的報導倫敦時間9日晚間一刊出，相當於在英國政壇投下震撼彈。許多國會議員和政治倡議人士不滿，為何凱希3月即遭逮捕，絕大多數人卻是「看了報紙才知道」，過去數個月從未接獲任何警告。

與CRG在英國政壇同樣被歸類為「對中鷹派」，但言行更為「強硬」的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），其成員近日對官方及其他國會議員支持對中策略應更「細膩」的基本立場，提出批評。IPAC共同創辦人、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）再次呼籲將中國定義為「威脅」，而不只是官方目前定調的「挑戰」。

IPAC香港 活動與安全主管鄺頌晴透過社群媒體X（前身為推特）評論「共諜案」，提到受創最重的不會是英國國會議員及既有制度，而是維吾爾人、西藏人、台灣人、中國異議人士和香港人，因為「該有的改進措施付之闕如」。

「共諜案」也引發各界對英國國會安全管控政策和執行情況的關切。下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）預計今天稍晚發布相關聲明。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）10日曾在20國集團（G20）新德里峰會與中國國務院總理李強場邊會晤時，表達對中方干涉英國民主的「嚴正關切」。

英國廣播公司（BBC）等英國媒體報導，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）及部分官員支持對中政策緊縮。不過，蘇納克、貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、司法大臣喬克（Alex Chalk）等高階官員目前仍以「挑戰」形容中國，並強調英國的對中政策與美國、歐盟等盟友夥伴協調一致。

首相發言人今天表示，將對中關係縮減至以「一個單詞」形容是錯誤的。英國政府將強健捍衛民主，同時需保持與中國互動往來。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）說，英國面對的是來自中國的「戰略挑戰」，但現階段缺乏連貫一致的策略。