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瑞典中部出現非洲豬瘟 將擴大檢測範圍

中央社斯德哥爾摩11日專電

瑞典境內發現非洲豬瘟案例，目前已封鎖發現病死豬地區，並且將在此區域外進行檢測，擴大檢測範圍。

瑞典中部城鎮佛格斯塔（Fagersta）在6日出現非洲豬瘟病死豬案例之後，瑞典農業局便封鎖鄰近森林地區，禁止在此範圍內從事任何活動，包括遊憩、採集、林業工作與狩獵等，封鎖範圍約10萬公頃。

雖然瑞典農業局尚未宣布禁令會持續多久，但當地居民與各級單位已開始做長期防疫的準備，視非洲豬瘟的感染狀況而定，預計封鎖的禁令有可能維持1至2年。

直至10日為止，已在封鎖區域中發現7頭因感染非洲豬瘟而病死的野豬，瑞典國家獸醫局（Swedish National Veterinary Institute，SVA）表示，將開始在封鎖範圍外檢測豬隻，以鎖定更多非洲豬瘟病例，避免非洲豬瘟擴散到其他區域。

瑞典國家獸醫局首席動物流行病學家史塔爾（Karl Stahl）表示，這次非洲豬瘟很有可能是由佛格斯塔當地的垃圾場開始傳播的，野豬吃了被丟棄在垃圾場裡的肉類而染病。

根據瑞典媒體報導，當地有75%的野豬都出現在這個垃圾場半徑約1公里的區域中。

若非洲豬瘟繼續擴散，將會嚴重衝擊瑞典養豬業，目前已有許多國家禁止瑞典豬肉進口，包括台灣、南韓、日本、菲律賓、烏克蘭

瑞典 檢測 烏克蘭

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