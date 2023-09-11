泰國總理拚經濟 半年內要發157億美元刺激消費

泰國新總理賽塔周一說，六個月內向5,500萬名16歲以上國民發放5,600億泰銖，以刺激國內消費。(歐新社)

泰國 新總理賽塔（Srettha Srettha）周一向國會議員演講時表示，復甦低迷經濟會是政府的優先要務，將在未來六個月內實現競選承諾，向5,500萬名16歲以上國民發放5,600億泰銖（約157億美元），以刺激國內消費。但日經評論指出，對於結構性問題，幾乎沒提出什麼實質性的解決方案。

賽塔說，凡年滿16歲的泰國人，每人可領10,000泰銖，於使用期限內在住家附近購買特定商品或服務。政府也將很快調降能源價格，並為揹負貸款 的農民和小企業提供展延。

將在明年第一季推出的數位錢包計畫，是賽塔所代表的為泰黨在競選期間提出的主要政見，他說「將成為再次喚醒泰國經濟的契機」。他補充表示，發放款會確保均勻分配到經濟的各個部門。官員估計此舉對經濟的提振效果可能是發放金額的四倍，一舉推升明年經濟成長率至5%，高於今年預估值2.8%。

前地產大亨、同時兼任財長的賽塔面臨著提振經濟成長的挑戰，此時正值最大貿易夥伴中國大陸對泰國商品的需求下降，以及來自外籍觀光 客的收入不如預期。他周三將召開首次工作會議，可能通過他向議會概述的部分措施。

日經特別提到，賽塔的演講排除其他選舉承諾，例如每日最低薪資提高到600泰銖和2027年實現經濟成長達5%的目標。