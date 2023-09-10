G20峰會激烈討論後達共識 歐盟官員：印度領導力是關鍵

一名歐洲聯盟高級官員表示，20國集團(G20)領袖在此次峰會經過激烈討論達成共識，敦促各國勿以武力解決領土爭議，這得歸功於印度強大的領導力。圖為印度總理莫迪。(Getty Images)

一名歐洲聯盟（UN）高級官員今天表示，20國集團（G20）領袖在此次峰會經過激烈討論達成共識，敦促各國勿以武力解決領土爭議，這得歸功於印度 強大的領導力。

路透報導，G20在印度新德里召開峰會前幾周，成員國曾難以就有關俄烏戰爭的措辭達成共識。西方國家呼籲譴責俄羅斯的入侵，俄國 則矢言阻止任何無法反映其觀點的決議。

上述不具名歐盟 官員表示：「G20輪值主席國印度態度非常堅決，在歷經多次激烈談判後，最後的成果既一致且收穫頗豐。」

他表示：「若是沒有印度的領導，將不可能達成（峰會宣言）。」

G20成員國昨天展開為期2天的峰會，期間通過宣言，未譴責俄國在烏克蘭發起的戰爭，但敦促所有國家勿以武力奪取領土。

G20領袖們也呼籲實施黑海穀物協議，確保烏克蘭和俄國的穀物、糧食與肥料得以安全地流通。

然而，這名歐盟官員表示，俄羅斯隻字未提黑海穀物協議，令俄國在會後發現自身處境更加孤立。

這名官員表示：「俄國總統普亭（Vladimir Putin）理應與會，並在桌邊聽取歐洲和全球領袖的指教，但他選擇不來參加。」

這名官員談到俄烏戰爭時表示，「此次會議期間，歐盟領導層非常堅定地提出主張，你必須以此議題為核心來建立國際共識」。