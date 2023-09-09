G20峰會聲明未提逐步淘汰化石燃料 不顧聯合國示警

20國集團（G20）領袖今天在印度召開的峰會上，未能承諾逐步淘汰汙染環境的化石燃料。（歐新社）

20國集團（G20）領袖今天在印度 召開的峰會上，未能承諾逐步淘汰汙染環境的化石燃料。聯合國 （UN）昨天才表示，若要達成淨零碳排放目標，這是「不可或缺」的要件。

法新社報導，年度G20峰會 今天在印度首都新德里登場，正值今年很可能是人類史上最熱的一年。

聯合國昨天發布「巴黎協定」（Paris Agreement）氣候目標首份進度報告，當中表示，若最晚要在2050年實現淨零碳排放，必須逐步淘汰無法捕集排放的化石燃料，並且大幅增加使用潔淨能源。

聯合國首份「全球盤點」（Global Stocktake）報告指出：「單就能源轉型以達成淨零排放而言，提高再生能源規模，並逐步淘汰所有無法減排的化石燃料，是不可或缺的元素。」

不過在G20峰會上，各國領袖儘管示警必須「大幅增加」氣候變遷轉型資金，並支持最晚在2030年將全球再生能源產能提高3倍的行動；但他們並未提及關鍵的逐步淘汰所有化石燃料。

G20領袖在聲明中僅提到，要「加快努力逐步退出無法減排的燃煤發電，一方面依據各國情況，同時承認有必要支持達成各項公正轉型（just transitions）」。