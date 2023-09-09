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蘇納克會晤莫迪 未承諾自由貿易協議簽訂時間表

中央社倫敦9日專電
英國首相蘇納克今天在20國集團（G20）新德里峰會期間會晤印度總理莫迪。（路透）
英國首相蘇納克今天在20國集團（G20）新德里峰會期間會晤印度總理莫迪。（路透）

英國首相蘇納克今天在20國集團（G20）新德里峰會期間會晤印度總理莫迪。首相府表示，雙方同意持續加緊推動簽署自由貿易協議（FTA）；蘇納克回應媒體詢問時，則迴避承諾具體的英印FTA簽署時間表。

英國首相府一名發言人表示，雙邊會談期間，蘇納克（Rishi Sunak）與莫迪（Narendra Modi）就在尖端防衛科技、貿易、創新等領域鞏固夥伴關係的重要性達成共識。

發言人指出，蘇納克與莫迪就英印FTA協商工作進行了「富有成效」的對話。蘇納克重申，英國有野心達成具「里程碑」意義、嘉惠「英印兩國」企業與勞工的貿易協議。

英國與印度於2022年1月正式啟動FTA協商；在此之前，雙方於2021年5月建立「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），以推進FTA談判。英、印官方近日皆對外表示，FTA協商已進入「最終階段」。

不過，雙方在服務業、智慧財產權、關稅、移民等領域仍有諸多議題待解。英方多次強調，只會在符合公平、平衡原則，以及符合英國民眾與英國經濟最佳利益的前提下，才會簽署協議。

外界預期，兩國領導人會晤將有助為最棘手、具政治敏感性的議題解套。不過，蘇納克在雙邊會談前迴避向媒體證實，將確保英印FTA在英國下一次國會大選登場前簽訂。

英國預計明年舉行國會大選。蘇納克在新德里告訴媒體，他「不會急著簽訂」英印FTA。

他重申，與印度簽署深具野心、全方位的貿易協議當然是好事，但英國不能倉促行事。

他說，協商已取得顯著進展，但「我們仍得持續推進」。

前首相強生（Boris Johnson）曾為英印FTA設下2022年10月簽訂的目標時程。自2022年1月啟動以來，英印FTA協商已歷經英國3任首相。

貿易協議 印度 勞工

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