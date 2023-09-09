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G20峰會莫迪桌牌寫Bharat 再掀印度改國名臆測

中央社新德里9日綜合外電報導
G20峰會今天揭幕，印度總理莫迪桌上放的名牌國名寫的竟不是India，而是源自古梵文的詞彙Bharat。(Getty Images)
G20峰會今天揭幕，印度總理莫迪桌上放的名牌國名寫的竟不是India，而是源自古梵文的詞彙Bharat。(Getty Images)

20國集團（G20）峰會今天揭幕，印度總理莫迪桌上放的名牌國名寫的竟不是India（印度），而是源自古梵文的詞彙Bharat（巴拉特），引發外界猜測印度是否有意更改國名。

路透社報導，在印度語言中，印度也被稱為Bharat、Bharata、Hindustan（印度斯坦），這些殖民前的名稱在公眾和官方場合可以互換使用。

儘管印度傳統上用英語交流談到頭銜時，仍主要使用印度總統或總理來稱呼，但本周稍早，總統慕爾穆（Droupadi Murmu）在接待G20領導人的晚宴中，稱自己為「巴拉特總統」，引發爭議。

當莫迪（Narendra Modi）今天宣布新德里G20峰會開幕時，他坐在一張寫著「巴拉特」的名牌後面，而G20標誌上有兩個名字，一是用印地語寫成的「巴拉特」，二是用英語寫成的「印度」。過去這類名牌都是使用「印度」一詞。

莫迪以印度大多數人口使用的語言印地語表示：「巴拉特以G20主席國的身分歡迎各位代表。」

雖然部分支持巴拉特這個名稱的人表示，「印度」一詞是英國殖民者命名的，但歷史學家說，在殖民統治前好幾個世紀，這一詞就已出現。

執政黨印度人民黨（Bhartiya Janata Party, BJP）在意識形態上的導師、印度民族主義團體民族志工組織（Rashtriya Swayamsevak Sangh）一直堅持國家名稱為巴拉特。

印度總理辦公室發言人沒有回應置評請求。

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