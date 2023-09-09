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G20峰會「缺習」換印度當老大？學者：帶領開發中國家良機

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

編譯黃淑玲／綜合外電
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

知情人士向金融時報、彭博新聞透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團（G20）會議，質疑為何美國可以搶著第一個再度擔任G20輪值主席國，全然不顧拜登政府已經宣布2026年會是G20會議的主人。金融時報說，北京的舉動凸顯了美中之間的高度不信任。

消息來源說，中國官員利用上周的G20峰會外交會議場合，表達北京的反對立場，不同意美國想當然爾地以為自己可以主辦。

美中領袖在G20這個集結世界主要國家領導人的年度峰會上，本就已有許多議題要討論，現在對於誰會是2026年G20主人的爭執，再為兩國關係增添緊張。

擔任G20輪值主席的國家，能夠主導設定當年要討論的議題，主持部長級會議、並主辦領袖高峰會。通常選定的過程沒什麼爭議，決定的日程也很寬鬆。

據了解，中國的反對受到俄羅斯支持，但不太可能推翻美國將會在巴西、南非之後，接手主辦2026年G20會議的決定。所以，北京的不悅主要是象徵性的，他們要求要記錄其反對意見。

熟悉狀況的官員說，實在不理解中國反對的原因是什麼，因為到2025年底，G20會員國就都至少主辦過一次峰會，本就需要重新輪流。美國上次首度主辦G20會議，是在2008年。

俄羅斯入侵烏克蘭後，地緣政治壁壘分明，攪亂了G20，美國因而以主辦G20會議展現對於集團的承諾。北京的不爽反映其與華府台灣政策與科技出口管控的對峙。中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭，均未出席今年的峰會。

北京 俄羅斯 華府

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