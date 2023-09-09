G20公布領袖宣言 籲終止在烏克蘭軍事破壞

20國集團（G20）峰會9日在新德里登場，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar，左3）下午召開記者會，宣布領袖們通過新德里領袖宣言。中央社

20國集團（G20）峰會今天通過「新德里領袖宣言」，在有關烏克蘭 戰爭的部分，呼籲終止軍事破壞或對基礎設施的攻擊，和平解決衝突，但未點名任何國家。

印度 外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在記者會上說，新德里領袖宣言已經產生，全文共有83段，烏克蘭戰爭是一個多極化的議題，因此領袖們花了很多時間在這個部分。

印度外交部同步公布了新德里領袖宣言，有關烏克蘭戰事的部分被列在「為了地球、人民、和平與繁榮」章節。

新德里領袖宣言說，領袖們以深為關切的心情，注意到戰爭與衝突對平民造成的苦難與負面衝擊，特別是對發展中國家而言，包括糧食與能源安全，呼籲終止軍事破壞或對基礎設施的攻擊。

宣言並未點名任何國家。

領袖們呼籲所有國家遵循國際法與人權法原則，以及多邊體系，並尊重他國領土與主權的完整，而外交與對話的應用、衝突的和平解決均至為關鍵。

宣言稱，G20會員國將團結一致，因應戰爭對全球經濟造成的嚴重衝擊，同時歡迎所有支持烏克蘭和平的建設性倡議。

新德里領袖宣言援引印度總理莫迪之前的話稱，「現今的時代不應該是戰爭的時代。」

宣言也援引了前一屆峇里島G20峰會 領袖宣言的內容強調，根據聯合國大會以及聯合國安全理事體的相關立場與決議，任何國家都不可使用武力尋求國土擴張。

宣言也承認，G20是經濟合作屬性論壇，並非解決地緣政治與安全議題的平台，但強調這些議題可對全球經濟帶來嚴重後果，而且各方對局勢有不同的評估與看法。

這兩個部分顯然是向俄羅斯與中國折衝的結果，以換取兩國在宣言上簽字；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平均未親自出席本屆的G20峰會。

基於俄中兩國對烏克蘭戰爭的立場，外界原本擔憂本屆G20峰會的領袖宣言恐將難產。如果這樣的情況確實發生，印度將是G20舉辦峰會以來，首個未能產生領袖宣言的東道主。

另一方面，領袖們對非洲聯盟成為G20常任會員表示歡迎，相信非盟的加入可對全球挑戰因應作出重要貢獻。