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G20印度尋求擴大窮國發言權 俄烏戰爭恐搶走焦點

中央社新德里8日綜合外電報導
20國集團（G20）高峰會定於9至10日在印度新德里舉行。路透
20國集團（G20）高峰會定於9至10日在印度新德里舉行。路透

20國集團（G20）高峰會定於9至10日在印度新德里舉行，印度聚焦擴大開發中國家的發言權，但俄羅斯對烏克蘭戰爭恐搶走焦點。

美聯社報導，要讓世界最大經濟體集團的領袖們達成共識向來不是易事，今年G20峰會因俄烏戰爭而更難達成有意義的共識。

儘管今年G20峰會東道主、印度總理莫迪（Narendra Modi）承諾，他所聚焦的開發中國家，即所謂「南方世界」（Global South）的訴求，不會因為烏克蘭戰事而黯然失色，但事實證明，這場戰爭不容忽視。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（RSIS）副研究員胡笙（Nazia Hussain）表示：「新德里當局不會希望對主要議程的注意力遭到轉移，即處理南方世界關注的議題。」

德國之聲（DW）指出，在新興市場「金磚國家」（BRICS）會議之後緊接著就在本週末主辦G20峰會，這對印度日益增長的全球影響力帶來考驗。

據分析，儘管中國國家主席習近平缺席，本週末G20峰會是印度展現自身是可靠世界強權的機會，可以在對西方的傳統關係，以及對金磚國家等新集團的關係之間取得平衡。

印度 G20峰會 烏克蘭

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