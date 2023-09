一名挪威男子閒時使用金屬探測器打發時間,卻意外在土裡挖掘出大量來自1500年前的金飾。(美聯社)

一名挪威男子閒時使用金屬探測器打發時間,卻意外在土裡挖掘出大量來自1500年前的金飾,包括九條吊墜、三個戒指和十顆金珍珠。

美聯社報導,51歲的挪威男子博爾(Erlend Bore)今年夏天在南部島嶼倫訥斯島(Rennesoey)使用金屬探測器打發時間,因為醫生建議他多外出而不要久坐。在金屬探測器發出識別聲響的時候,博爾還以為只是找到了巧克力金幣。

目前,重量達100克的所有古老金飾都已經交達斯塔萬格大學考古博物館 (Archaeological Museum at the University of Stavanger),因為挪威法律規定,1537年前的文物以及1650年前的貨幣 都屬於國家財產,個人發現之後必須上交。館長表示,一次發現這麼多的金飾「實屬罕見」;吊墜和金珍珠可能同屬於一條「非常搶眼」的項鏈,由該年代技藝最精的珠寶設計師製作,並由當時社會權勢最大的人佩戴。

這些發現都將會在達斯塔萬格大學考古博物館展出。