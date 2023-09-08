美、沙、印、阿聯酋擬於G20討論大型基建合作

拜登總統（左）8日飛抵印度，準備出席G20新德里峰會。（路透）

路透7日引述知情美國官員報導，美國、沙烏地阿拉伯、印度及阿拉伯聯合大公國等，正商討敲定一項合作的基礎設施協議，計畫以一個鐵路網連結波斯灣與阿拉伯國家，並藉由區域內的幾個港口連結印度。

美國為抗衡中國「一帶一路 」全球基礎建設計畫，這項由多國參與的廣泛合作計畫登場得正是時候。拜登 總統正推銷華府成為20國集團（G20）開發中國家的替代夥伴及投資 者，尤其在印太地區。

路透引述美國官員報導，歐洲也會加入討論，但各方是否來得及於周末G20峰會場邊宣布具體結果尚不清楚。一位官員指稱，相關談話已持續數月，但尚無定論。

美國新聞網站AXIOS率先披露，前述美沙印阿四國領袖期望9日能夠宣布這項計畫。中東在中國一帶一路願景中扮演要角，新合作基建計畫將是美國在中東推動、用以抗衡北京對中東影響力的關鍵計畫之一，而且可望是拜登出席G20新德里高峰會期間欲呈現的重要成果之一。

白宮在有關拜登行程的聲明中提到，拜登9日將出席「全球基礎建設及投資夥伴活動」。若四國領袖很快完成談判，將簽屬一份概述計畫內容的諒解備忘錄（MOU）。根據消息人士，若之後沙烏地阿拉伯及以色列關係正常化，以色列可望加入該合作建設計畫。

美國官員表示，除外交意涵，還希望這項基建計畫降低運輸時間及金錢成本、減少能源使用，使貿易更迅速及價廉。