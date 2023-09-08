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加拿大任命法官何格 調查中國涉嫌干預選舉

中央社／渥太華7日綜合外電報導
加拿大眾院魁人政團領袖Alain Therrien(圖)7日回應關於政府任命上訴法院法官何格調查外國干預一事。（美聯社）
加拿大眾院魁人政團領袖Alain Therrien(圖)7日回應關於政府任命上訴法院法官何格調查外國干預一事。（美聯社）

加拿大今天任命上訴法院法官何格（Marie-Josee Hogue）對外國干涉選舉的指控進行公開調查，對象包括中國在內。

法新社報導，先前這項工作係由前總督強斯敦（David Johnston）擔任，強斯敦的指派較不正式。強斯敦6月突然辭職後，魁北克上訴法院法官何格獲任命接任。

公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在記者會上表示，「無法接受外國對加拿大民主制度的干預。」

「何格法官將負責調查和評估中國、俄羅斯和其他外國和非國家行為者的干預。」

勒布朗表示，何格將擁有廣泛的調查權，在調查外國勢力對2019年和2021年大選有任何潛在影響時，「證據到哪裡就辦到哪裡」。

由於加拿大指控中國干預最近2次選舉以及試圖恐嚇議員，導致1名中國外交官於5月被驅逐，加中關係今年跌至新低。

北京稱這些指控「毫無根據」，並將加拿大駐上海領事館的一名加拿大外交官遣送回國作為回應。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨少數政府，最初不願進行公開調查，但面對愈來愈大的壓力，要求解釋如何因應北京破壞加國的民主程序。

媒體報導的指控包括秘密的競選捐款，以及中國特務為加拿大候選人或議員工作，試圖影響政策。

晚近，有消息指出，北京試圖恐嚇一名反對派加拿大議員與其在香港的親人，因為他批評中國。

保守黨議員莊文浩（Michael Chong）計畫在下周的美國國會聽證會上，就他的經歷作證。

加拿大前總督強斯敦最初負責調查這些指控，但在12周後辭職，理由是「我的任命和工作周圍存有高度黨派的偏見氛圍」。

反對黨指責強斯敦與杜魯道走得太近，要求強斯敦執行獨立的公開調查。

另有一些人還敦促調查擴大範圍，將俄羅斯、伊朗和其他一些與加拿大敵對的國家包括在內。

強斯敦在辭職前發布了一份報告草案，其中結論指出，北京試圖干預加拿大2019年和2021年的選舉，但未能改變選舉結果。

何格的任名是在政府和反對黨就公共調查的職權範圍以及由誰來領導進行了數月談判後獲得。

勒布朗表示，何格得到了各方支持。何格將於2024年2月發布初步報告，並在預期2025年的選舉前發布最終版本。

加拿大 北京 俄羅斯

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