彭博：印度研究台海戰爭應對選項 包括後勤和新闢戰場

印度軍方正研究萬一爆發台海戰爭時的應對選項。（美聯社）

彭博資訊報導，根據高階印度 政府官員，在美國私下詢問印度，如果中國入侵台灣，這個南亞國家能做出何種貢獻後，印度開始研究可能的應對之道。

兩名不願透露姓名的印度高階官員透露，大約六周前，國防部 參謀長邱漢（Anil Chauhan）下令研究，涉及美國及其盟友的台海戰爭可能產生的影響，以及印度可以採取哪些應對行動。這是因為美國在多場論壇提出這個問題。

該研究將評估各種戰爭情景，為印度在衝突爆發時提供選項。部分印度軍事指揮官相信， 如果衝突期間短暫，發布措辭強烈聲明已足夠，但若衝突期間拉長到像俄烏戰爭，情況就不一樣了。

官員表示，印度軍方研究的選項之一是充當後勤中心，為盟軍機艦提供維修保養，並為抵抗中國的軍隊提供食品、燃料和醫療設備。他們補充說，更極端的情況是評估印度直接介入的可能性，在北部邊境開啟新戰場，讓中國兩面作戰。

一位官員表示，雖然尚未確定提交這項研究的最後期限，但印度軍方已接到命令盡快完成。準備好的選項將供印度總理莫迪和其他政壇領導人在需要時就採取何種行動做出最後決定。

印度國防部和外交部沒有回覆透過電子郵件發送的問題。美國國務院 沒有立即回應置評請求。