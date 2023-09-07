相隔14年 美艦首次停靠石垣島

美國海軍掃雷艦先鋒號7日停泊石垣島，是美艦相隔14年首次停靠。圖／擷自維基百科

母港在九州長崎縣佐世保市的美國海軍復仇者級掃雷艦「先鋒號」（USS Pioneer），7日上午停靠沖繩縣石垣港，是相隔14年首次有美艦駛入石垣島。鑑於石垣島距離台灣本島僅約270公里、距釣魚台 列嶼（尖閣諸島）更僅約170公里，因此日本 共同社同日報導認為，在台灣和釣魚台情勢緊張下，駐日美軍欲藉此制衡中國。

朝日新聞等日媒報導，美艦繼2009年4月後再度停靠石垣港，也被視為美日擴大運用南西諸島（琉球群島）民用港口方針的一環。該艦預定8日離港。

石垣市政府指稱，先鋒號這次停泊旨在供船員休養和物資補給，船上約60人將上島。不過，沖繩縣政府要求，除非事態緊急，美軍應該對其軍艦使用該縣民間港灣設施自制，8月24日即曾透過日本外務省，向美方要求該艦不要進港。

日本外務省則聲稱，基於駐日美軍地位協定（SOFA），美軍獲准使用日本民用港口與機場，將敦促美方盡量減少影響當地居民。

反對美艦泊靠的島民7日冒雨抗議，還有人攀爬圍籬，高喊「回去！離開！」其中1名抗議人士說，看到美艦靠港，感覺好像正走向戰爭，在日常生活中無法感到安全；也有島民表達不希望石垣島軍事化。美軍兩艘掃雷艦2009年曾以與市民友好親善的名義駛入石垣港，但時任石垣市長的大濱長照要求美軍自制，部分島民亦強烈抗議。

日本陸上自衛隊3月甫在石垣島部署反艦飛彈，今後也可能部署擁有對敵反擊能力的長程飛彈。另外，中國政府日前公布2023年版標準地圖，將釣魚台列嶼畫入。美日均抗議，日本內閣官房長官松野博一表示，已循外交管道要求中方撤回；美國國防部發言人賴德則指控，北京 試圖創造新常態。