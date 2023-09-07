泰國6個月大嬰兒服抗新冠藥 眼睛竟短暫變藍色

泰國一名嬰兒在服用抗新冠藥之後眼睛變色。(截取自「兒科前沿(Frontiers in Pediatrics)」)

不同的新冠治療方式，會對人體產生怎樣的影響？近日，泰國 一名六個月大的嬰兒得新冠，在接受一項抗病毒新冠療程時，深棕色的眼睛竟然短暫地出現變色，變成靛藍色(indigo blue)。

這個不尋常的案例被記錄在學術期刊「兒科前沿(Frontiers in Pediatrics)」上，案例中的嬰兒在出現了發熱以及咳嗽的症狀一天之後被確診得了新冠肺炎，當地的醫生給嬰兒開了抗病毒藥物favipiravir，這是泰國公共衛生部批准的一種新冠藥，用於治療出現輕度到中度症狀的兒童。

然而，在服用藥物的18個小時之後，嬰兒的母親發現，小孩眼睛的顏色竟然從深棕色變成了藍色，並且泛著熒光色澤。

醫護人員對這個現象的出現沒有統一的解釋，有的認為變色並且出現熒光色澤可能跟favipiravir這種藥物本身有關。而且根據之前得到記錄的病例，在服用favipiravir的病人之中，有一名20歲的印度男子的角膜呈現藍色，也有其他病人出現眼白、芝加和牙齒呈現熒光色澤。

根據這位嬰兒的醫生，嬰兒的視力沒有受到影響，而且停止服用藥物之後眼睛的顏色最終也變回了深棕色。但是這個藥物有無對嬰兒造成了長期的影響，現在還未有研究能夠說明。

一位倫敦眼科醫生夏爾馬(Vik Sharma)在「生活科學(Live Science)」期刊上表示，這種情況的出現很可能是因為人體吸收favipiravir藥物之後的反應。他指出，這種藥物釋放出的熒光化學物質，可能會在人體的角膜上聚集。

抗病毒藥物favipiravir最開始在日本被發明，並在中國、俄羅斯 和義大利 等國通過使用批准。然而，這項藥物沒有得到美國FDA的批准。