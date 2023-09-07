我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉殺律師李進進 張曉寧出庭 案件再延

三家連鎖藥房價格比一比 哪家最便宜？

泰國6個月大嬰兒服抗新冠藥 眼睛竟短暫變藍色

世界新聞網何卓賢／即時報導
泰國一名嬰兒在服用抗新冠藥之後眼睛變色。(截取自「兒科前沿(Frontiers in Pediatrics)」)
泰國一名嬰兒在服用抗新冠藥之後眼睛變色。(截取自「兒科前沿(Frontiers in Pediatrics)」)

不同的新冠治療方式，會對人體產生怎樣的影響？近日，泰國一名六個月大的嬰兒得新冠，在接受一項抗病毒新冠療程時，深棕色的眼睛竟然短暫地出現變色，變成靛藍色(indigo blue)。

這個不尋常的案例被記錄在學術期刊「兒科前沿(Frontiers in Pediatrics)」上，案例中的嬰兒在出現了發熱以及咳嗽的症狀一天之後被確診得了新冠肺炎，當地的醫生給嬰兒開了抗病毒藥物favipiravir，這是泰國公共衛生部批准的一種新冠藥，用於治療出現輕度到中度症狀的兒童。

然而，在服用藥物的18個小時之後，嬰兒的母親發現，小孩眼睛的顏色竟然從深棕色變成了藍色，並且泛著熒光色澤。

醫護人員對這個現象的出現沒有統一的解釋，有的認為變色並且出現熒光色澤可能跟favipiravir這種藥物本身有關。而且根據之前得到記錄的病例，在服用favipiravir的病人之中，有一名20歲的印度男子的角膜呈現藍色，也有其他病人出現眼白、芝加和牙齒呈現熒光色澤。

根據這位嬰兒的醫生，嬰兒的視力沒有受到影響，而且停止服用藥物之後眼睛的顏色最終也變回了深棕色。但是這個藥物有無對嬰兒造成了長期的影響，現在還未有研究能夠說明。

一位倫敦眼科醫生夏爾馬(Vik Sharma)在「生活科學(Live Science)」期刊上表示，這種情況的出現很可能是因為人體吸收favipiravir藥物之後的反應。他指出，這種藥物釋放出的熒光化學物質，可能會在人體的角膜上聚集。

抗病毒藥物favipiravir最開始在日本被發明，並在中國、俄羅斯義大利等國通過使用批准。然而，這項藥物沒有得到美國FDA的批准。

泰國 義大利 俄羅斯

上一則

烏克蘭獲援挑戰者2型戰車被毀畫面曝光 英防相證實確有戰損

延伸閱讀

亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客

亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客
泰國新內閣宣誓就職 總理賽塔承諾法治和透明

泰國新內閣宣誓就職 總理賽塔承諾法治和透明
遊客只恢復疫情前3成 泰國擬讓更多國旅客免簽

遊客只恢復疫情前3成 泰國擬讓更多國旅客免簽
流亡海外逾15年返國 泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

流亡海外逾15年返國 泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

熱門新聞

外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
俄軍將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏軍無人機攻擊的權宜之計。（取材自X平台）

俄軍戰機覆蓋輪胎皮 推測躲避烏軍無人機攻擊

2023-09-05 21:10

超人氣

更多 >
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高