傳G20同意非洲聯盟加入 與歐盟地位相當

非洲聯盟可望永久加入G20。(Getty Images)

美國媒體今天引述知情人士說法報導，20國集團（G20）已同意非洲聯盟（African Union）加入成為正式永久成員。

彭博（Bloomberg News）報導，此舉將使非洲聯盟從目前的「受邀國際組織」身分，提升至與歐洲聯盟（EU）同等的地位。非洲聯盟目前有55個成員國。

路透報導，印度 總理莫迪（Narendra Modi）6月曾致函G20各國領袖，提議在即將於印度首都新德里舉行的峰會讓非洲聯盟成為G20的正式成員。

G20目前由19個國家以及歐盟 組成。

G20今年還邀請了包括孟加拉、新加坡 、西班牙、和奈及利亞在內的9個非成員國出席，聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、世界銀行（World Bank）、和國際貨幣基金（IMF）等國際組織也受邀參加本週末在新德里舉行的峰會。

根據報導，G20領袖預計將在峰會期間宣布這項決定。

德國、巴西、加拿大等國已表態支持非洲聯盟加入G20。

G20是全球主要已開發和開發中國家組成的政府間論壇。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85%，也占全球貿易額超過75%，人口總數約占全球的2/3。